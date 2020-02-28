https://static.news.ru/photo/983e84e2-5a3a-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что 88 граждан других государств будут депортированы из страны.

По её словам, эти люди нарушили режим изоляции в связи с распространением коронавируса, передаёт РИА Новости.

Во время рейдов были выявлены 88 человек, нарушивших режим изоляции, это иностранные граждане, которые подлежат депортации, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за угрозы коронавируса Роспотребнадзор обязал московские рестораны обеспечить персонал медицинскими масками и антисептиками. Ведомство также предписало ежечасно обрабатывать дверные ручки и кассовые аппараты и дважды в сутки проводить полную дезинфекцию помещений.