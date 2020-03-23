https://static.news.ru/photo/61576422-6d35-11ea-9a12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Представители Росавиации рассказали о возвращении граждан России из других стран из-за распространения коронавируса. По данным ведомства, домой вернулись 1392 человека.

Они были доставлены из стран с наиболее опасной эпидемиологической обстановкой: Венгрии, Болгарии, Индонезии, Индии, Кипра, Испании и Франции, передаёт «Интерфакс». Кроме того, на территорию РФ прилетели 11 иностранцев.

«Аэрофлот» получил разрешение на вылет в Мальту и доставит оттуда 80 россиян. Также авиакомпания перевезла из Гаваны с пересадкой в Москве 29 граждан Сербии.

NEWS.ru писал ранее, что МИД РФ запустил сайт для помощи застрявшим из-за коронавируса туристам. Пользователи смогут там оставить свои данные.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.