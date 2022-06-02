«Почта России» запустит доставку грузов с помощью беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотная авиационная система ВРТ-300

В России запустят авиадоставку грузов с помощью беспилотников до конца текущего года, сообщил журналистам глава департамента управления авиатранспортом «Почты России» Георгий Баутин в ходе конференции ЦИПР-2022, передает ТАСС. Он отметил, что такой вид доставки грузов будет сначала в тестовом режиме применяться в труднодоступных населенных пунктах страны.

Первые беспилотные маршруты будут запущены «Почтой России» до конца этого года, — сказал Баутин.

Ранее стало известно, что люди со статусом беженцев смогут трудоустроиться на «Почту России» на позиции оператора связи и почтальона. Вакансии будут доступны в 36 регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и так далее.

В компании отметили, что оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость. Подробную информацию о доступных вакансиях можно найти на сайте компании в специальном разделе.