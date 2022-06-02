В России запустят авиадоставку грузов с помощью беспилотников до конца текущего года, сообщил журналистам глава департамента управления авиатранспортом «Почты России» Георгий Баутин в ходе конференции ЦИПР-2022, передает ТАСС. Он отметил, что такой вид доставки грузов будет сначала в тестовом режиме применяться в труднодоступных населенных пунктах страны.

Первые беспилотные маршруты будут запущены «Почтой России» до конца этого года,сказал Баутин.

Ранее стало известно, что люди со статусом беженцев смогут трудоустроиться на «Почту России» на позиции оператора связи и почтальона. Вакансии будут доступны в 36 регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и так далее. 

В компании отметили, что оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость. Подробную информацию о доступных вакансиях можно найти на сайте компании в специальном разделе.