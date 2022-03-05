«Почта России» запустила приём на работу среди беженцев

Люди со статусом беженцев смогут трудоустроиться на «Почту России» на позиции оператора связи и почтальона. Вакансии будут доступны в 36 регионах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и так далее. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Почты России».

Запускаем программу по приёму на работу людей со статусом беженцев — они смогут стать почтальонами и операторами в отделениях. Для этого им понадобится лишь удостоверение беженца, — сказано в сообщении.

В компании отметили, что оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость. Подробную информацию о доступных вакансиях можно найти на сайте компании в специальном разделе.

Ранее 25 февраля «Почта России» на временной основе остановила осуществление денежных переводов на Украину в связи с началом военной спецоперации. В компании также проинформировали о замедлении сроков доставки посылок из-за границы. Вслед за «Почтой» американская компания eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта.