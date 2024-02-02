Почему яйца из Турции и Азербайджана не появились в продаже: куда пропали

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Несколько крупных партий куриных яиц из Азербайджана, Белоруссии и Турции не достигли прилавков российских магазинов. Куда они «испарились», почему импортных яиц нет на полках и когда наладятся поставки яиц отечественного производства?

Сколько импортных яиц ввезли в Россию

Россельхознадзор сообщил, что в январе 2024 года в Россию ввезли около 78,9 млн яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции. Почти 90% из общего объема импортного яйца было ввезено через белорусскую границу.

Как отметили в ведомстве, разрешения на поставки столовых яиц имеют 21 турецкая и шесть азербайджанских компаний. По решению российских властей, на импортные яйца временно отменили таможенную пошлину в 15%. Это было сделано, чтобы сдержать цены на импортную продукцию.

Почему импортных яиц нет в магазинах

«Известия» выяснили, что яйца от турецкого, азербайджанского и белорусского производителя так и не попали на прилавки магазинов. Об этом заявили в «Руспродсоюзе», сети гипермаркетов «Глобус» и «Общественной потребительской инициативе». Также эти меры не оказали влияния на розничные цены.

В «Руспродсоюзе» считают, что импорт яиц никак не помогает отечественной пищевой промышленности.

«Продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков, с учетом логистики и анализа динамики мировых цен, не ниже российских даже при нулевой пошлине», — заявил «Известиям» зампред правления объединения Дмитрий Леонов.

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Куда пропали импортные яйца

По данным торговых сетей и «Руспродсоюза», импортные яйца пошли в основном на переработку. Такая продукция часто используется в кондитерском производстве, а также для других товаров, где используется яичный белок и желток.

Как заявляли ранее «Ведомостям» на птицефабрике «Роскар», до 50% производимых на их птицефабрике яиц идут в глубокую переработку: из них производятся яичный меланж и сухой белок. Такие продукты активно используются в пищевом производстве, например добавляются в колбасные изделия и сосиски. Кроме того, из коагулированного яичного белка производятся творожок и сырные продукты, из желтка и меланжа — паштеты.

Когда наладят поставки российских яиц

В «Руспродсоюзе» ранее отмечали, что фиксируют снижение розничных цен на яйцо в России — за последнюю неделю января средние цены в рознице снизились на 1,5%. Это назвали признаком «равновесия спроса и предложения», однако не считают, что это связано с поставками импортных яиц. Росстат фиксировал снижение цен на куриное яйцо в России на 1,0%.

По утверждению «Известий», выправить ситуацию на рынке помогли долгосрочные контракты с производителями, которые позволили фиксировать цены, обеспечив при этом доход птицефабрикам. Зампред «Руспродсоюза» объявил, что сильного снижения цены ждать не стоит.

«При равных с другими странами и даже более высоких затратах (ввиду, например, необходимости отапливать зимой птицефабрики) цены на яйца в России самые низкие в мире», — заверил Дмитрий Леонов.

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