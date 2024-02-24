Почему в РФ запретили сериал с дочерью Михалкова: о чем он, мнение критиков

Фото: START

Кадр из сериала «Алиса не может ждать»

Российский сериал «Алиса не может ждать» с дочерью Никиты Михалкова Анной, сыгравшей одну из главных ролей в картине, удалили из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора. Что об этом известно, какова может быть причина?

Почему сериал удалили из онлайн-кинотеатров

Представители стримингового сервиса Start заявили, что РКН разослал уведомления онлайн-кинотеатрам 22 февраля, так как в некоторых эпизодах сериала были обнаружены нарушения.

«Согласно уведомлению Роскомнадзора, в отношении некоторых эпизодов сериала „Алиса не может ждать“ действительно выявлены определенные нарушения — в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе. С учетом находящихся у нас разъяснений, мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке. Стоит подчеркнуть, что сериал „Алиса не может ждать“ не новый — он вышел в 2022 году и на тот момент прошел все необходимые процедуры и получил прокатное удостоверение, а также был промаркирован 18+. Сериал долгое время держался в топе просмотров и взял не одну кинопремию. Нам искренне жаль, что теперь он недоступен для российских зрителей, однако Start всегда соблюдает требования регулирующих органов, поэтому решение скрыть сериал для нас неоспоримо», — говорится в заявлении Start.

О чем сериал «Алиса не может ждать»

В центре сюжета сериала Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» девочка-подросток Алиса, страдающая врожденным недугом, из-за которого она скоро перестанет видеть.

Роль матери главной героини, пытающейся скрывать диагноз девочки, сыграла Анна Михалкова. По сюжету, узнав о заболевании, Алиса заключает контракт с таинственным бизнесменом, который одаривает девочку дорогими подарками за возможность лишить ее девственности после наступления возраста согласия.

В проекте также снялись Елизавета Ищенко, Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин, Надежда Лумпова, Дмитрий Лысенков, Полина Цыганова и другие.

Что говорили кинокритики про сериал

Кинокритик и переводчик Максим Ершов отмечал, что Наталия Мещанинова попыталась показать мир глазами подростка в сериале «Алиса не может ждать».

«„Алиса не может ждать“ только на первый взгляд кажется очередной историей о взрослении. Но, во-первых, тема эта неисчерпаемая и всегда богатая на любопытные повороты, а во-вторых, Мещанинова пытается показать мир глазами подростка, для отечественного кино это необычная оптика. В-третьих, сериал — в первую очередь исследование токсичных отношений, которые разрушают семью», — писал он на film.ru.

Главным открытием проекта кинокритик назвал Елизавету Ищенко, сыгравшую главную роль.

«Мир Алисы душный, липкий и затянутый тучами. Мещанинова сгущает краски, так что складывается впечатление, что ничем хорошим история Алисы закончиться не может. Мечты будут разбиты, а реальность окажется невыносимо суровой. Но наблюдать за приключениями юной бунтарки крайне интересно», — добавил Ершов.

Кинокритик Тимур Алиев в статье для Forbes подчеркнул, что Мещанинова, погружаясь во внутренний мир главной героини, отталкивается от историй взросления в духе фильмов о страдающих подростках.

«Потеря невинности Алисы — важный символ в сериале. Это и физиологический переход, к которому девушка готовится, избегая каких-либо разговоров с родителями и сверстниками, но прибегая к помощи интернета. И социальная трансформация от „девушки“ к „женщине“. И индикатор представлений о морали — в одном из эпизодов Алису пытается отговорить преподавательница: „Первый раз должен быть по любви, ты потом себе не простишь“», — высказался специалист.

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