Почему ученого Абрамова хотят отправить в психбольницу, чем он известен Суд в Ярославле может отправить ученого Сергея Абрамова в психбольницу

Фото: Юрий Машков/ТАСС

Сергей Абрамов

Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября начнет рассмотрение ходатайства о помещении 66-летнего члена-корреспондента РАН и одного из ведущих специалистов по суперкомпьютерным системам Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Что об этом известно?

Кто такой Сергей Абрамов

Абрамов — профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН. Он является специалистом в области системного программирования и информационных технологий (суперкомпьютерные системы, телекоммуникационные технологии, теория конструктивных метасистем и метавычислений).

Абрамов также является соучредителем нескольких фирм, работающих в сфере предоставления IT-услуг.

С 2003 по 2022 год он был исполняющим обязанности директора и директором Института программных систем РАН, который находится в селе Веськово городского округа Переславль-Залесский.

В 2006 году Сергей Абрамов получил премию правительства страны в области науки и техники за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «СКИФ» Ряда I и Ряда II.

Почему Абрамов был арестован, в чем его обвиняют

По информации СМИ, силовики пришли с обыском к ученому в 10 апреля. После этого профессор более суток провел в СИЗО, а потом его поместили под домашний арест. По данным «Коммерсанта», Сергея Абрамова обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Отмечается, что расследованием уголовного дела занимаются сотрудники Федеральной службы безопасности.

По данным РБК, сегодня Ленинский районный суд Ярославля начнет рассмотрение ходатайства о помещении Абрамова в психиатрический стационар. Он может там пробыть минимум три недели, чтобы медики провели экспертизу.

«Ленинский районный суд Ярославля сегодня рассматривает ходатайство о помещении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Рассмотрение данного вопроса происходит в закрытом судебном заседании», — заявили в пресс-службе суда.

Сам ученый вину не признает. Он заявил, что после включения его данных Росфинмониторингом в список экстремистов все личные счета были заблокированы. Также заморожены оказались счета связанных с ним четырех фирм, которые занимались финансированием суперкомпьютерных проектов.

В одном из интервью он сообщил, что его уже несколько раз пытались в чем-то обвинить и арестовать, но только в этот раз «зашли так далеко».

Читайте также:

Адвокат усомнился в обстоятельствах смерти экс-бойфренда Волочковой

Адвокат Блиновской опровергла увеличение ее долга перед налоговой

Московский суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу