Почему у Галкина и «Би-2» проблемы с концертами. Это Путин виноват?

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Лева Би-2 и Максим Галкин

У отечественных артистов, «поссорившихся» с государством, — проблемы за рубежом. «Би-2» задержаны в Таиланде (солист группы Егор Бортник, выступающий под псевдонимом Лёва, признан иноагентом), у Максима Галкина (признан иноагентом) сорвался концерт на Бали. Галкин уверен, что происходящее — дело рук «кровавого Кремля». Так ли это на самом деле?

Для чего попу гармонь

Можно допустить, что у отечественной дипломатии есть возможности влиять на власти иностранных государств. Можно даже представить, что сотрудники российского дипломатического ведомства в силах указывать чиновникам Таиланда. Но совершенно невозможно вообразить — для чего? Чтобы что?



Иными словами, зачем любому российскому представителю власти понадобилось бы запрещать концерты Галкина и Левы Би-2 в жарких странах? Как писал классик: дай ответ. Не дает ответа.

Это Путин виноват?

В целом позиция «виноват российский президент» — то, что роднит диаметрально разные, казалось бы, круги.

Бывают странные сближения — как писал другой классик.

Кабинет Зеленского, российская либеральная оппозиция, сбежавшие артисты и прочие деятели, которых преследуют неудачи по совершенно очевидным обстоятельствам, — нашли одну главную причину. Всесильную и, главное, бесконечно заинтересованную всем на свете. Особенно — песнями, плясками и юмористическими концертами.

«Би-2», напомню, были задержаны из-за отсутствия разрешения на работу. Суд приговорил музыкантов к штрафу (общей суммой около 7,5 тыс. руб.) на каждого. Затем в Генконсульстве России сообщили, что артистов депортируют в страны, гражданами которых они являются. То есть Леву — в Израиль, Шуру — в Австралию.

Но при этом оппозиционно настроенные по отношению к России поклонники музыкантов продолжают настаивать, что произошедшее — не что иное, как преследование коллектива со стороны российских властей.

Один день из жизни Путина

В связи с чем вот как видится обычный день российского президента.



— Алло, — говорит он, сидя в своем кабинете и глядя на лампу с зеленым абажуром. — Таиланд? Срочно оштрафуйте Леву на 80 долларов! И Шуру тоже!

Самое страшное, что абсурдность подобных предположений не пугает и даже не смешит ни поклонников Галкина, ни поклонников «Би-2».

Кажется, они это всерьез!

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