Почему школы перестали воспитывать патриотов, куда тратятся миллиарды

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Шолохов поддержал идею показа документальных фильмов о бойцах СВО в школах. Ранее с инициативой провести «Неделю документального кино, посвященного героям специальной военной операции», выступила первый заместитель главы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

Идея была одобрена в федеральных ведомствах и в Министерстве культуры. Здесь даже выразили готовность оказать содействие в реализации инициативы.

Депутат Шолохов так и сказал: «Не существует никаких препятствий для рассказа о бойцах, которые исполнили патриотический долг, стали героями и сражались за будущее детей».

Не очень понятно, какие в принципе могли быть препятствия, и странно, что такая простая и очевидная инициатива зародилась так высоко и потребовала такого широкого одобрения в министерствах и ведомствах.

Когда-то в далёкие 60-е годы простой школьный учитель вместо урока истории брал класс и вел его в кинотеатр на «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. А в 70-е дети шли в кинозалы на документальную эпопею «Великая Отечественная». И не требовалось никаких согласований и одобрений. Последней инстанцией были завуч или директор школы.

Возможно, то, что сегодня очевидно для власти, ещё никак не дойдёт до тех, кому непосредственно поручено воспитание детей. Здесь мы умышленно не выделяем патриотическое воспитание в отдельное направление, поскольку это должно быть основой мировоззрения человека.

Депутат Александр Шолохов заметил, что сейчас понятие патриотизм используется часто, но о нем говорят таким образом, как будто он сам «чудесным образом возникает и цветет ярким цветом».

«Так не бывает. Патриотизм возникает только там, где есть почва и где он усиленным образом насаждается в хорошем смысле слова», — добавил Шолохов.

С почвой разберемся потом, а вот по поводу «насаждения» патриотизма «в хорошем смысле слова»... Вообще, воспитание патриотизма — дело тонкое. Не дожмёшь — пустая трата сил и средств. Пережмёшь — получишь отторжение самых чистых и пламенных идей и инициатив. Воспитание патриотизма — это искусство, это комплексный подход: литература, искусство, радио, телевидение, интернет. И этот процесс должен быть бесконечным, круглосуточным, а не осуществляться наскоками.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

И как же тут не пережать? В этом может помочь советский опыт. Надо постараться отбросить всё отрицательное и воспроизвести всё положительное с поправкой на новое время. Это сложно, конечно. А кто говорил, что будет легко? У советских граждан точно накопилась усталость от таких вещей, как коллективизм, собрания, протоколы, отчетность. В общем, заорганизованность и формализм во всех проявлениях.

Но шелуха отпала, и осталось всё-таки что-то главное, что сформировало в целом общество умных, грамотных, порядочных людей. А после — их детей, внуков. Вот это и есть та почва, которую, вероятно, имел в виду депутат Шолохов.

«Если, путь пpоpубая отцовским мечом,

Ты соленые слезы на ус намотал,

Если в жаpком бою испытал, что почем,

Значит, нужные книги ты в детстве читал!»

В. Высоцкий.

Мы читали нужные книги, мы смотрели нужные фильмы и не ждали инициативы сверху.

Те, кто учился в советских школах, помнят стенды с пионерами-героями. Портрет и описание подвига. Лёня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей, Валентин Котик, Володя Дубинин... И еще имена, имена...

Сегодня не надо искать героев. Их награждают каждый день. Президент лично вручает звёзды Героев России экипажу танка «Алёша» и другим отличившимся на поле боя воинам.

Бойцы с передовой бывают в отпусках. Они имеют прочные связи с волонтёрскими группами. Надо только захотеть — и вам найдут такого гостя и приведут в класс. Он расскажет детям такое, о чём не узнаешь из телерепортажей. Дети тоже должны чувствовать этот горький запах фронта. Жить тем, чем сегодня живёт страна. Это и есть патриотизм.

Но эту инициативу по патриотическому воспитанию следует делегировать школам в первую очередь. А учителя готовы? Что мы вообще знаем о наших учителях?

Кстати, о средствах. Недавно стало известно, что расходы правительства на патриотическое воспитание граждан выросли втрое и составили 11,4 млрд рублей.