Почему сегодня не работал «Сбер»: причина сбоев, починили ли приложение В работе мобильного приложения Сбербанка произошел массовый сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи «Сбербанка Онлайн» 1 ноября сообщили о сбое в работе мобильного приложения, некоторые клиенты не могли совершить денежный перевод. В чем была причина этого?

Часть россиян не могла авторизоваться в мобильном приложении, а у кого-то не получалось оформить платежи и переводы. При открытии мобильной версии банка высвечивалась надпись «„Сбербанк Онлайн“ временно не доступен» или не прогружался интерфейс. При этом расплачиваться картами в магазинах и снимать наличные можно было без ограничений. Сообщалось, что приложение Сбербанка работало со сбоями как на смартфонах iPhone, так и на Android.

По данным сервиса Downradar, проблемы с работой «Сбербанка Онлайн» начались около 9 часов утра. Больше всего на неполадки в приложении жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В чате поддержки банка подтвердили информацию о сбое в работе мобильного банка.

«Сейчас и правда у клиентов могут быть такие затруднения. Я приношу вам извинения за эти неудобства. Мои коллеги уже занимаются тем, чтобы все исправить», — рассказал сотрудник банка в беседе с РИА Новости.

Как в Сбербанке объяснили очередные технические неполадки

В пресс-службе кредитной организации объяснили, что с некорректной работой приложения столкнулись клиенты, которые использовали старую версию мобильного банка.

«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены, и данные версии приложений также работают штатно. Приносим извинения за временные неудобства«,— сообщили в пресс-службе.\

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда ранее были проблемы с приложением Сбербанка

27 ноября пользователи «Сбербанка Онлайн» по всей России сообщили о сбое в работе приложения. По данным Downradar, чаще всего на сбой жаловались клиенты из российской столицы — от них поступило более 1800 отчетов об ошибке. Также о сбое сообщали в Санкт-Петербурге (95 отчетов), Челябинске (35) и других городах России.

В пресс-службе кредитной организации в беседе с NEWS.ru заявили, что неполадки были устранены, работа ведется в штатном режиме, все приложения и сервисы функционируют нормальным образом.

«Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства!» — сообщили в кредитной организации.

При этом некоторые пользователи мобильного банка предполагали, что сбои в работе могли быть связаны с решением ЦБ РФ поднять ключевую ставку с 13% до 15%.

Также сбой в работе «Сбербанка Онлайн» произошел в декабре 2022 года. Клиенты не могли авторизоваться в приложении.

Позднее в пресс-службе сообщили, что работа была восстановлена, но у некоторых клиентов могут возникнуть проблемы с переводами денежных средств в другие банки.

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