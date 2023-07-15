Почему СБУ хотела убить Собчак вместе с Симоньян Цель украинских спецслужб – сеять панику в российском обществе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ксения Собчак

По сообщению ФСБ, удалось предотвратить убийство руками наших отечественных неонацистов двух журналисток из разных идеологических лагерей: главреда «России сегодня» Маргариты Симоньян и блогера Ксении Собчак. И в этом, видимо, заключается новизна действий СБУ и ГУР.

Действуют чужими руками

В том, что наши доморощенные поклонники нацистской идеологии изначально сочувствовали «коричневым» украинским братьям, нет большого секрета. Их даже не смущала тамошняя гремучая смесь нацизма с безудержным местечковым национализмом, при котором все москали -- враги. Между тем, украинские спецслужбы ловко играют на таких настроениях, стараясь выставить акции, проворачиваемые руками наших националистов, как проявление некоей внутренней российской оппозиционности, к которой они, офицеры ГУР и СБУ, никакого отношения не имеют.

Потому одни наши экстремисты атакуют российские же исторические регионы под контролем украинских спецслужбистов, а вот некая организация «Параграф88» (цифра 88, как считается, маскирует имя Адольф Гитлер) взяли подряд на ликвидацию работающей на государство Маргариты Симоньян и либеральной журналистки с широкими связями в верхах Ксении Собчак. Возникает резонный вопрос, отчего это такой разброс характеров предполагавшихся жертв? Но наши боевики вряд ли задавали себе подобные вопросы. Ведь за каждое убийство им обещали по полтора миллиона рублей.

Убийства должны быть резонансными

Первым появлением украинского государственного терроризма в России стал взрыв заминированной машины, в которой погибла Дарья Дугина, дочь известного философа, который изначально и мог быть целью капитана СБУ Натальи Вовк. Украинские спецслужбы сделали выводы из такого рассекречивания своей сотрудницы. И следующие покушения на Владлена Татарского и писателя-фронтовика Захара Прилепина уже осуществлялись руками завербованных агентов, дабы все можно было бы опять-таки свалить на таинственную внутрироссийскую оппозицию.

Видимо, этих же методов собирались придерживаться и на этот раз, раз уж деньги за кровь посулили нашим сермяжным неофашистам. Впрочем, никто бы не удивился, если бы их подрядили на убийство и на чисто идеологической основе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Журналистка Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущий Владимир Соловьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущий Владимир Соловьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Глава Республики Крым Сергей Аксенов Фото: Владимир Песня/РИА Новости Телеведущая Ольга Скабеева Фото: Владимир Песня/РИА Новости Телеведущая Ольга Скабеева Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Политик и писатель Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Политик и писатель Захар Прилепин Фото: Администрация города Ялта Глава администрации города Ялты Янина Павленко Фото: Администрация города Ялта Глава администрации города Ялты Янина Павленко Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Телеведущий Евгений Попов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Телеведущий Евгений Попов

Почему покушались на столь разные персоны

С Симоньян все предельно ясно. Ее относят к государственникам, не скрывающим своего отношения к властвующему на Украине режиму. Некоторое время назад была распространена информация о провале подготовки покушения и на Владимира Соловьева. Правда, тогда никаких особых подробностей сообщено не было. Так что налицо последовательность выбора.

С Собчак сложнее. Просто витринная либералка, кичащаяся своей независимостью и допустимой оппозиционностью. Известна своими жестами в адрес Украины. Была на первом Майдане, поддерживала рабочие связи с некоторыми украинскими одиозными фигурами. Во время своей президентской кампании заявляла о желании въехать на территорию Крыма с украинской стороны. В свое время даже снималась с Владимиром Зеленским.

Но цель покушений очевидна: вызвать резонанс в российском обществе, породить панику. И не важно, к какой идеологической семье принадлежит жертва. Будь она хоть фанатом Зеленского. А для провоцирования серьезного резонанса предпочтительнее ликвидировать медийные фигуры.

Заодно закордонные террористы дают понять, что ни у кого в России нет охранной грамоты. Здесь все враги!