Почему Путин решил отобрать у чиновников иномарки Владимир Путин заявил, что чиновники должны ездить только на российских автомобилях

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин положил конец в очередной раз возникшей дискуссии о целесообразности пересаживания чиновников и прочих государственных лиц с «персоналками» на отечественные автомобили. Только на этот раз, вопреки проявившимся было традиционным саркастическим комментариям, процессу дан «зеленый свет».

Третья попытка привить любовь к нашим «колесам»

Президент был лаконичен. В ответ на просьбы ведомств и спецгаража разрешить и впредь приобретать иномарки он ответил, что такие покупки должны быть абсолютно исключены и чиновники должны ездить только на отечественных автомобилях. В некотором смысле президент подвел итог патриотической инициативы, сначала сформулированной главой Минфина Антоном Силуановым, а затем и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, напомнившим, что у нас есть свои «Москвичи», «Лады» и «Аурусы», на которых вскоре предстоит ездить депутатам и сотрудникам аппарата парламента.

Понятно, что такое решение — это не только подспорье для нашего автопрома, но и ответ на усиливающийся в обществе, особенно в обстановке проведения СВО, запрос на социальную справедливость. Любые привилегии тех же чиновников должны быть разумными и не выглядеть вызовом населению. И есть надежда, что любовь к отечественным автомобилям наконец восторжествует. Вряд ли бы стоило использовать каналы параллельного импорта для поддержания у слуг народа ложного представления о престижности.

Вспоминая Бориса Немцова

Между тем первым привить любовь к российским авто попытался Борис Немцов, оказавшийся в кресле вице-премьера. Тогда он предложил все служивые иномарки продать на аукционах, а чиновников пересадить на «Волги». Государевы люди встретили такое предложение в штыки. Самого Немцова, экс-губернатора Нижнего Новгорода, обвинили в эгоистичном лоббировании интересов ГАЗа. А его предложение представили как экономически не просчитанное, поскольку-де только на ремонт отечественных «Лад» придется тратить столько, что они покажутся золотыми.

Борис Ельцин вроде вначале поддержал своего фаворита, но потом его смогли переубедить. Затем уже «мэр всея Руси» Юрий Лужков рискнул вдохнуть жизнь в умиравший АЗЛК и пересадил городских начальников на новые столичные модели — «Князь Владимир» и «Иван Калита». Однако и на этот раз экскурс в национальную историю продлился недолго. И вскоре начальники департаментов и комитетов мэрии, депутаты Мосгордумы «оседлали» «Вольво». Правда, локализованной российской сборки. Да и сам Лужков отказался от еще советской цэковской «Чайки» и с годами освоил «Майбах».

Надо сказать, что выходом для привыкших к комфортному передвижению чиновников стало открытие в стране сборочных заводов западных производителей, а потому и «Мерседес» с прикрученными у нас рулем и колесами уже выглядел вполне патриотично.