Промедление отставанию подобно: почему президент выбрал 21 апреля

Собственно, мы одними из первых написали, что, скорее всего, президент перенесёт своё послание на конец апреля. И вот стала известна предварительная дата его выступления — 21 апреля. Теперь уже нет оснований иронизировать по поводу странной формулировки пресс-службы, что послание перенесено, хотя никто его точной даты не объявлял.

Итак, 21 апреля. Ясно, что следом уже идут наши затяжные майские праздники с открытием дачного сезона, которые парализуют активную жизнь страны как минимум на треть месяца. Плюс начало отпускного сезона. Так что, тянуть со стратегическим выступлением представляется нецелесообразным. Внимание общественности окажется слишком рассеянным.

К тому же официальные коммунисты серьёзно обиделись, если бы, к примеру, выбранной датой стало бы 22 апреля — день рождения Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Зюганов и К могли бы воспринять такое решение как попытку полностью отвлечь внимание от их празднований. А такой поворот нарушил бы в целом некоторые общие договорённости с левыми, что так яростно атаковали «отщепенца Навального».

К тому же уже в мае правящая партия «Единая Россия», любимое детище президента, готовит свой съезд, в основу решений которого должны быть самым показным образом положены основные тезисы программного выступления президента. Кому как не ведущей партии их решительно претворять в жизнь. Потому-то единороссам нужно время, чтобы осмыслить послание, сделать его положения сердцевиной своих праймериз, а потом положить их в фундамент своих программных документов. А значит, и всей предвыборной кампании. Если президент и не возглавит федеральный список «Единой России», то его идеи должны быть выпукло представлены в партийной стратегии. Так что, и в этом случае конец апреля — вполне логичный срок.

Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

Наконец, послание российского президента всегда сигнал не только для собственной бюрократии, но для зарубежных партнёров. Особенно в момент, когда отношения с Соединёнными Штатами находятся на явном перепутье. И они могут окончательно рухнуть в торосы холодной войны или наоборот пережить пусть ограниченную, но перезагрузку.

Тем более что Владимир Путин официально приглашён принять участие в международной конференции по проблемам климата, которую Джо Байден в пику своему предшественнику в Белом доме собирается провести онлайн приблизительно 21–23 апреля. Дать Путину согласие на своё участие — значит сделать дополнительный благожелательный жест в сторону нового американского лидера. И в такой ситуации тезисы послания могут ещё сильнее резонировать. Поскольку Владимир Путин может уже в своём выступлении на конференции опираться на идеи послания, которые автоматически становятся руководством к действию всего властного аппарата. Тем более что в этом выступлении могут быть конкретные предложения западным партнёрам ради нормализации общей остановки.

В это же время с «кейсом» идей послания сможет вернуться в Вашингтон и наш посол Антонов. Так что послание даст импульс мирному российскому наступлению накануне мирового летнего затишья.