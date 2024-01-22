Почему платные парковки — это хорошая идея для Москвы Эксперт Блинкин: платные парковки — способ регулировать транспортное поведение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в очередной раз расширили зону платной парковки, для этого отведут более 30 участков. Власти города утверждают, что это позволит решить проблему недостатка автомобильных мест для жителей наиболее загруженных улиц. В действительности же это должно заставить людей приглядеться к альтернативным видам транспорта. NEWS.ru поговорил с научным руководителем факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, членом Общественного совета Минтранса РФ Михаилом Блинкиным, узнал его отношение к платным парковкам, а также взгляд на решение транспортной проблемы.

Платная парковка — это способ регулировать транспортное поведение

— Для чего нужна платная парковка? Она нужна исключительно для одной вещи — это способ регулировать транспортное поведение жителей города.

Если смотреть с точки зрения пополнения бюджета, то в абсолютных цифрах речь идет, конечно, о миллиардах. Но в процентах это очень мало. Есть две огромные цифры: это то, сколько Москва тратит на свою дорожную инфраструктуру, и то, сколько автовладельцы платят в московский бюджет. Так вот первая цифра в разы больше, чем вторая.

Автомобилисты оплачивают только 22% расходов Москвы на поддержание и развитие улично-дорожной сети. Остальное идет из так называемых налогов общего покрытия. На парковочные платежи приходятся единицы процентов от того, что мы платим в бюджет. На первом месте — акцизы, на втором — транспортный налог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смысл не в том, чтобы пересадить всех на общественный транспорт

— Поэтому парковочные платежи — это средство управления нашим транспортным поведением. Тут все очень просто. Если у меня есть автомобиль, каждое утро я делаю следующий выбор: как мне лучше поехать — на метро, на машине или на автобусе?

Если нет платной парковки, то на машине (я, например, живу не очень далеко от центра, но за Третьим кольцом) мне поездка обходится дешевле. Как только появляется терминальная компонента — платная парковка, — на автомобиле ехать становится гораздо дороже.

Смысл в том, чтобы у людей был рациональный выбор. А не в том, чтобы пересадить всех на общественный транспорт. Если человеку это по карману — на здоровье. У меня, например, под окном университета парковка стоит 450 рублей в час. Если кто-то может это себе позволить — вперед.

Платная парковка нужна в центрах почти всех городов

— Где нужна платная парковка? Это вопрос абсолютно инженерно-планировочный. В центрах городов она нужна почти везде. Если говорить о периферии, то тут все зависит от того, что это за пятачок территории. Есть места, которые довольно далеко от центра, но если там не сделать платную парковку, то там будет сумасшедший дом...

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платные парковки спасли центр Москвы

— Практика платных парковок спасла некоторые улицы московского центра от систематических многосуточных заторов. Речь, конечно, не о том, что нам стало какое-то счастье. Но это предотвратило жуткие неприятности в центральных районах Москвы и окрестностях крупных транспортных узлов.

Вопросы был не в плате, а в упорядочивании. В Москве же раньше была дикость: парковались вторым рядом и так далее. Теперь же во многих местах человек думает: «450 рублей... Может, и не стоит на автомобиле ехать». Если на пару часов — то еще можно поехать, но если на восемь (на работу) — то четыре раза подумаешь.

В Москве только треть автомобилей ночует легально

— Резидентные разрешения — это еще один очень тяжелый вопрос. В Москве, да и вообще в мире, есть два принципиальных вопроса: это вопрос парковки и вопрос резидентного размещения, ночлега автомобиля. Первый в Москве уже решен, но ко второму город, по сути, еще не приступал.

Потому что у нас резидентное размещение автомобилей — это острополитический вопрос. От него уходили и сейчас уходят.

Если посчитать, какое количество московских автомобилей ночует на легальной основе (то есть человек купил или арендовал себе парковочное место), то окажется, что в лучшем случае это одна треть.

Все остальные автомобили в Москве ночуют по правилу «кто первый встал, того и тапки».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос парковки автомобилей — тяжелейшая проблема

— Это тяжелейшая проблема (в политическом смысле). Я бы очень не хотел быть градоначальником, который взял на себя решение этой проблемы в том виде, в каком это сделано в остальном мире. Но делать это придется, это неизбежно.

Есть японский рецепт. Там ты, конечно, сможешь купить автомобиль, но тебе не дадут госномер, пока ты не предъявишь бумажку, что у тебя есть парковочное место.

А есть еще более веселый вариант, гораздо более популярный в мире, — венский. Покупаешь себе жилье, и у тебя в договоре прописано, что ты живешь в квартале, где все обходятся без личных автомобилей. Хочешь по-другому — пожалуйста, покупай подороже. Это называется car-free development, довольно массовая штука.

Это очень неприятные вещи. Я сам старый автомобилист, и мне тоже это не очень комфортно, но рано или поздно Москва к этому придет.

Автомобилист должен сам подумать о парковочном месте

— Я несколько раз объяснял своим друзьям, у которых дома есть рояль. Рояль — вещь 100% более уважаемая, чем автомобиль, а для людей определенных профессий еще и гораздо более нужная. Но вот скажем так — размещение рояля интересует городскую власть или это твое личное дело?

С машиной то же самое. Права здесь абсолютно ни при чем. Это твое имущество, вот и думай, где его разместить. А если места нет, тогда можно обойтись без этого имущества, можно пользоваться каршерингом, такси или ходить пешком.

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