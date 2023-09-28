Почему не работала регистрация в аэропортах, кто атаковал систему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В системе бронирования авиабилетов Leonardo 28 октября произошел массовый сбой, она подверглась DDоS-атаке, сообщила NEWS.ru пресс-служба Ростеха. Почему не работала отечественная программа?

По словам представителей ведомства, атака на сервис осуществлялась из-за рубежа.

«В настоящий момент на систему Leonardo идет массированная DDoS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме», — заявили в Ростехе.

Кто пострадал в результате сбоя программы

Компания «Аэрофлот» сообщила, что из-за сбоев в работе системы бронирования Leonardo пассажиры не могли пройти регистрацию в аэропортах маршрутной сети.

«На данный момент поставщиком услуг принимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. Более подробная информация будет сообщена дополнительно», — говорится в объявлении.

В компании уточнили, что перебои в работе системы Leonardo повлекли за собой задержку рейсов в Орск, Сочи, Челябинск, Новосибирск, Даламан, Санкт-Петербург и Уфу.

Авиакомпания «Победа» заявила, что из-за массового сбоя затруднена работа билетных сервисов и услуг, онлайн-регистрация и регистрация в аэропортах.

«Регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. Просим приезжать в аэропорт заранее. Если у вас вылет в ближайшее время и вы уже в аэропорту, следуйте инструкциям представителя авиакомпании на стойках регистрации. Команда „Победы“ сожалеет о доставленных неудобствах», — говорится в Telegram-канале компании.

По информации Telegram-канала «БИЗНЕС Online», из-за глобального сбоя отечественной системы в аэропорту Казани возникли очереди у стоек регистрации.

«Сбои, по их словам (пассажиров. — NEWS.ru), наблюдаются и в работе онлайн-табло», — говорится в сообщении.

В «Аэрофлоте» и «Победе» на данный момент уточнили, что проблемы с доступом к сервису бронирования авиабилетов решены.

Что известно о системе бронирования авиабилетов Leonardo

В 2022 году все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы оформления воздушных перевозок. Тогда российское правительство постановило, что программы бронирования должны принадлежать государству или компаниям, среди акционеров которых нет иностранцев и россиян с двойным гражданством.

Госкорпорация «Ростех» перешла на платформу Leonardo, разработанную «Сиреной-Трэвел» — компанией, аффилированной с Ростехом.

В Министерстве транспорта объяснили, что благодаря переходу удалось обеспечить информационную безопасность и защиту персональных данных пассажиров и экипажей. Также российские авиакомпании стали независимы от иностранных систем и возможных отключений.

До перехода на отечественную систему компании «Аэрофлот» и «Россия» использовали американскую систему бронирования Sabre, «Победа» — Navitaire, «Уральские авиалинии» и S7 Airlines — испанскую Amadeus. Иностранные компании должны были перенести сервисы на территорию России, однако после начала спецоперации было принято решение о создании российской платформы.

Сообщалось, что после перехода на отечественную систему вся информация о российских гражданах, которая хранилась на иностранных ресурсах, была удалена.

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