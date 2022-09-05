«Почему не 122»: коллега Сафронова назвала объявленный приговор людоедским Коллега Сафронова назвала объявленный приговор людоедским

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ

Журналист Иван Сафронов (на заднем плане), обвиняемый в государственной измене

Журналистка и коллега Ивана Сафронова Александра Джорджевич в беседе с NEWS.ru назвала приговор Мосгорсуда в отношении бывшего сотрудника Роскосмоса «людоедским». По ее мнению, составленное против журналиста дело не выдерживает критики. Джорджевич отметила, что на спорных основаниях человеку «сломали жизнь».

Это конечно людоедская цифра, абсолютно людоедский приговор. Все дело слеплено из всем известной субстанции и палок и это никого не смутило. На этом основании человеку сломать жизнь. Конечно, будет еще и апелляция и, как-бы смешно это не звучало, мы надеемся, что цифра в итоге будет другая. Тут скорее встает вопрос, а почему не 122 года дали, тоже «красивая цифра, — заявила Джорджевич.

5 сентября Мосгорсуд на закрытом заседании огласил приговор советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову по делу о госизмене. Журналиста осудили на 22 года лишения свободы, ему назначили штраф в размене 500 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать это решение.

Сафронов более двух лет, после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года, находится в московском СИЗО «Лефортово» по делу о госизмене. Из обвинительного заключения следует, что, по версии следствия, Сафронов передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве РФ с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также об участии РФ в сирийском конфликте.

Ранее Сафронов назвал выдвинутые против него обвинения в шпионаже абсурдом, заявив, что все данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе и для доказательства этого ему достаточно трёх часов и ноутбука. Гособвинение требовало для журналиста заключения сроком на 24 года.