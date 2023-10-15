Почему митрополит Тихон сравнил Крым с Колымой: что он говорил про Путина

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Митрополит Тихон

Митрополит Тихон сравнил свое назначение главой Крымской митрополии с отправкой на Колыму. Какие подробности известны, что ему не понравилось?

Что сказал митрополит Тихон

Митрополит Тихон, комментируя свое назначение главой Крымской митрополии, отметил, что для Византии и Древней Греции полуостров был местом ссылки.

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — заявил он.

При этом священнослужитель подчеркнул, что Крым — хорошее место, однако Псково-Печерский монастырь навсегда будет его самым любимым.

Когда митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии

11 октября стало известно, что Синод назначил митрополита Тихона (Шевкунова) новым главой Крымской митрополии Русской православной церкви.

«Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией и выражением благодарности за понесенные труды», — говорилось в сообщении.

Занимавший до этого пост митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь почислен на покой. Вместо Тихона Псковскую митрополию возглавит епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии, он же назначен игуменом Псково-Печерского монастыря.

Что известно о проектах Тихона

Митрополит Тихон был назначен главой Псковской митрополии 14 мая 2018 года. Последние годы он курировал несколько проектов, в частности занимался мультимедийным историческим парком «Россия — моя история».

18 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин посетил Севастополь, где осмотрел парк-храм «Херсонес Таврический», над которым также работал митрополит Тихон.

Крымскую митрополию образовали решением Священного синода в июне 2022 года. Она включила Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии Украинской православной церкви. Главой митрополии тогда назначили митрополита Лазаря (Ростислав Швец).

Тихон в 2022 году удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он также имеет церковные ордена: преподобного Сергия Радонежского II и III степеней (2008, 2019), святого равноапостольного князя Владимира III степени (2008), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2017), благоверного князя Александра Невского II степени (2021).

Фото: kremlin Михаил Развожаев, Владимир Путин и митрополит Тихон во время осмотра парка «Херсонес Таврический»

Что митрополит Тихон говорил про Путина

Митрополит Тихон регулярно высказывается на общественные и политические темы. В октябре 2021 года он назвал проблемой для россиян невозможность бессмертия Владимира Путина.

В интервью Daily Storm Тихон заявлял, что деятельность Путина в 2000-х воодушевила россиян и так исторически сложилось, что «нет никого другого, кто может сейчас все удержать». По мнению митрополита, также при Путине произошел подъем России на международном уровне.

«И это сформировало человека, поэтому многие смотрят и говорят: „А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?“ Но это и наша проблема, человек не бессмертен», — высказывался священнослужитель.

В 2013 году британская газета Financial Times назвала митрополита Тихона «духовником Путина». Священнослужитель не опровергал и не подтверждал это утверждение.

В 2016 году представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Шевкунов знаком с президентом России и активно участвует в проектах Кремля.

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