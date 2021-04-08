Полосатый кейс: Минприроды хочет запретить держать дома тигров

Минприроды планирует запретить россиянам содержать диких животных в квартирах и частных домах. Но при этом разрешить держать зверей для реабилитации, лечения, в учебных, научных и культурно-просветительских целях только в питомниках, приютах и научных организациях. Также такое право могут получить индивидуальные предприниматели и иные юридические лица. Соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу и ещё не внесён в Госдуму. Штраф за нарушение закона, вероятно, останется прежним — 1 тысяча рублей. Подробности — в материале NEWS.ru.

Закон «Об ответственном обращении с животными» зоозащитники России ждали 20 лет. В прошлом году его, наконец, приняли, но спустя время стало очевидно, что его нужно совершенствовать. Например, многие считают, если дикое животное находится на содержании у человека — то оно становится домашним. Новые поправки позволят исключить лазейки в законодательстве для тех, кто заводит животных ради забавы и не готов обеспечивать для них должные условия, — заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Законопроект предлагает конкретизировать понятия «дикое животное в неволе» и «домашнее животное», чтобы не допустить причисления одной категории к другой. Планируется ввести новое понятие «содержание и использование диких животных в неволе». Оно позволит законодательно закрепить места, в которых можно содержать и использовать диких животных в неволе, а также требовать соблюдения условий содержания зверей в неволе от всех, а не только от руководителей зоопарков, дельфинариев или цирков.

В июне 2019 года тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым был утверждён список животных, который запрещён для содержания в России. В нём оказались крупные хищные и ядовитые звери, которые представляют опасность для человека, а также животные, чьё содержание в неволе может привести к их гибели или к неблагоприятному состоянию здоровья. Всего в перечне было прописано 33 отряда, которые объединили в восемь классов. Так, под запретом оказались каймановые черепахи, тарантулы, скорпионы, комодские вараны, пингвины, совы, соколы и другие. Изменения в закон вступили в силу с 1 января 2020 года и не распространялись на животных, приобретённых до этого срока.

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Биолог-охотовед Валерий Кузенков считает, что важно разобраться, каких зверей законодатели хотят отнести к диким животным. Ведь если несколько поколений какого-нибудь хищного животного прожили в зоопарке, то они уже не являются дикими, а относятся к одомашненным животным с наклонностями диких. Специалист назвал разрабатываемые поправки «пиаром на фоне мытищинского стрелка» Владимира Барданова, у которого на территории дома содержались рысь, тигры, пумы, крокодилы и медведь.

На каком основании он держал этих животных у себя дома, что никто не знал об этом? Почему не пришли органы надзора — полиция, Минприроды — и не спросили об этом?, —задаётся вопросом Кузенков в беседе с NEWS.ru.

Он уверен, что проблему можно решить созданием «кодекса животного мира», который он назвал стратегическим запасом нашей страны.

У нас есть кодекcы земельный, лесной, воздушный, водный, а нужен кодекс животного мира, в котором будет прописана вся законодательная база. Мы уберём всё несогласование законов, которые сегодня придумали, потому что это вышестоящий документ, — отметил биолог-охотовед.

Кузенков считает, что государственная система управления животным миром в России разрушена и её нужно строить заново. По его словам, можно принимать законы до бесконечности, но они не работают.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Активист «Альянса Защитников Животных» Юрий Корецких в разговоре с NEWS.ru положительно оценивает запрет на содержание диких животных в квартирах и частных домах. Он также выступает за увеличение штрафа за нарушение закона.

Штрафы нужно увеличивать, плюс должна быть возможность изъятия животных за жестокое обращение или за неоднократное нарушение норм содержания. Сейчас возможность изъять животных отсутствует и даже если кто-то жестоко обращается с животными, то этих животных даже забрать нельзя, — отметил Корецких.

По словам активиста, принятый закон «Об ответственном обращении с животными» начал «потихоньку действовать», но всё, что там прописано, ещё не в полной мере реализовано. В стране не везде закрылись контактные зоопарки, шапито с животными кое-где продолжают работать, хотя запрещены законом.

Идёт не так хорошо, как хотелось. Не все регионы исполняют его должным образом. Нужно ещё время, чтобы закон заработал в полную силу, исполнение пока хромает, — рассказал активист.

Главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) Наталья Дронова, как и Валерий Кузенков, в разговоре с NEWS.ru задалась вопросом, как быть с теми животными, которые относятся к диким, но на протяжении нескольких поколений находились в неволе.

Кто-то, например, годами разводит крупных попугаев, и эти попугаи в трёх поколениях никогда в природе не были. Как это они запретят людям их содержать?, — спрашивает эксперт.

Дронова отметила трудность реализации закона «Об ответственном обращении с животными», поскольку человек может втайне от всех держать какое-либо дикое животное в неволе, и никто об этом не узнает и не будет проверять его жилище.

Если животное никуда не убежало, то об этом, как правило, никто не знает, кроме того, кто этих животных содержит, — отметила специалист Всемирного фонда дикой природы.

По её словам, сейчас в реализации закона существуют пробелы, например, изъятых животных некуда определять, и даже если их забрали на таможне, то существуют единицы питомников, куда можно отдать этих зверей.