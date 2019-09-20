В Красноярском крае новая напасть. Работники Колонии поселения-14 решили, видимо, снять напряжение от повседневной рутины, устроив что-то вроде стриптиз-шоу в местном поселковом клубе. Дамы в форме ритмично раздевали до нижнего белья своих же сослуживцев. В качестве оправдания для проверяющих уже выдвинута фантастическая версия отмечания Дня лесника. Понятно, закон тайга, а прокурор медведь, как шутили в прежние времена.

Самое забавное, что это уже не первый случай «грязных танцев» людей в погонах. То курсанты ульяновского летного училища, будущие «соколы» страны, коллективно станцуют в исподнем, манипулируя при этом швабрами и прочими приметными предметами, имитирующими что-то вроде шеста. То сотрудница полиции исполнит под собственную запись эротический танец, который соберет в соцсетях уйму лайков. С формой ей пришлось расстаться. Но при этом пришло предложение стать профессиональной танцовщицей в престижном клубе все у того же шеста. Были случаи, когда солидные провинциальные начальники вот также трясли жировыми складками в весьма пикантных танцах.

Так что, в каждом охранителе живет маленький стриптизер? Поражает ведь не только само пристрастие к таким развлечениям, а наивное желание запечатлеть такой прорыв подсознания. То ли не осознавая, что сами на себя готовят компромат, то ли в порыве нового увлечения потеряв на время связь с реальностью, с ее душной повседневностью, провинциальной тоской, о которой так ярко писал еще Антон Павлович. Тогда ведь тоже чудили. Да еще как! А знаменитые актеры МХАТа, любившие в банном бассейне прыгать и ловить ртом запущенных туда золотых рыбок. Вон ульяновский губернатор назвал снимок в ванне своей сотрудницы «чудачеством». Но у нас чудят все смелее и изощреннее.

Другое дело, что гаджеты настолько подчинили себе своих владельцев, что для них то, что не зафиксировано в «цифре», просто в природе не существует. Все остальное сон, морок, иллюзия.

Помнится, ульяновских курсантов не наказали. Но публично строго пожурили: мол, не сходите с ума, впереди вас по-любому ждет строгая психологическая экспертиза, которая все учтет. Наверное, и сотрудникам ФСИН из глухого поселка также погрозят руководящим пальцем. Да и заменить их в глухомани не так просто. Выговор получит только начальник КП-14, запустивший-де воспитательную работу.

Но вот новый феномен танцев людей в погонах может стать темой для очень интересных диссертаций. Может, служивые так преодолевают свои комплексы или интуитивно протестуют против самой жесткой системы ограничений? Ох, еще Бернард Шоу якобы сказал, что танцы — это перпендикулярное выражение горизонтальных желаний.