Соратник Ельцина или коррупционер? Каким был Филатов на самом деле Бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Сергей Филатов

Экс-глава администрации первого президента (АП) России Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни. Бывший руководитель Службы безопасности главы РФ Александр Коржаков подозревал его в коррупции, а вдова лидера Наина Ельцина назвала замечательным человеком с безупречной репутацией. Почему мнения противоположные — в материале NEWS.ru.

Карьера Филатова

Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1964-м окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электромеханик», получил степень кандидата технических наук.

Будущий глава АП работал на Московском металлургическом заводе «Серп и Молот», позже его перевели на металлургический завод им. Хосе Марти на Кубу — заведовать лабораторией. В 1986-м назначен руководителем отдела системы управления во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени А. И. Целикова.

В 1990-м Филатова избрали народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета РФ. Через год он стал секретарем Президиума Верховного Совета РСФСР.

С 1993 по 1996 год руководил АП РФ во время первого президентского срока Ельцина.

Что Филатов думал о Ельцине

Филатов отмечал, что всегда оставался на стороне Ельцина

«Мой выбор всегда был на стороне Ельцина и реформ», — делился политик в интервью Lenta.ru в 2015 году.

По словам Филатова, Ельцин думал о будущем и о том, что волновало людей. Он называл первого президента РФ «крупным государственным деятелем» и отмечал, что никогда не менял своей точки зрения по отношению к нему.

«Было очень тяжело, потому что шли организованные нападки на Бориса Николаевича, выдумывали каждый раз грязные вещи. Мы видели, как он переживает за все, как молчит в ответ, и вместе с ним переживали. Мы на него смотрели как на президента, как на человека <...>, который думал о будущем <...>. Я не менял своей точки зрения по отношению к нему ни разу. Не мог себе этого позволить, мне кажется, это было бы очень грубое предательство», — рассказывал Филатов mir24.tv.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Сергей Филатов и Борис Ельцин

Что известно о смерти Сергея Филатова

О кончине Сергея Филатова сообщила его дочь. По ее словам, смерть наступила утром 25 августа. Причину случившегося наследница политика не назвала. Союз писателей Москвы, который возглавлял Филатов, также подтвердил информацию о его смерти.

Писатель и военкор Герман Садулаев в авторском Telegram-канале подчеркнул, что у него остались только добрые воспоминания о политике.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель Липок. У меня остались только добрые воспоминания и благодарность», — написал он.

Почему Коржаков считал Филатова коррупционером

Филатов в свое время оказался в крайне неудобной ситуации из-за разоблачительной статьи журналистов, рассказал NEWS.ru Александр Коржаков, экс-начальник Службы безопасности Бориса Ельцина. По его словам, тогда Филатов был готов уволиться, лишь бы его фамилия не фигурировала в СМИ.

«Я его разоблачил в свое время, он пришел ко мне по поводу статьи в газете. Первая часть статьи — „Домик для кунака“ — была напечатана в „Российской газете“, а вторая часть статьи, с фамилиями, должна была выйти потом. Он пришел ко мне и просил, чтобы вторую часть материала не печатали, что он пишет рапорт [на увольнение] и уходит, чтобы не узнали, что это он ворюга и негодяй», — сообщил Коржаков.

Он также подчеркнул, что сам, считая себя большевиком, всегда «жестко относился к негодяям» и этим наводил страх на других.

Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press Александр Коржаков

Кем назвал Филатова бывший вице-президент РФ Руцкой

Скончавшийся экс-глава АП при Борисе Ельцине Сергей Филатов «заблудился» в годы нахождения у власти, заявил в беседе с NEWS.ru первый вице-президент РФ Александр Руцкой. Он отметил, что Филатов долгое время находился в компартии крупного предприятия, а после этого стал зачинщиком беспорядков в России, которые привели к государственному перевороту в 1993 году.

«Человек заблудился просто, он же был секретарем парткома крупного предприятия, а потом резко поменял позицию, как и Ельцин, в отношении компартии и вообще в отношении страны. Они и создавали эти беспорядки. <...> И сегодня мы пожинаем плоды работы этой группы: потеряли страну, уничтожили ведущие отрасли страны, экономику. <...> [Я] делал все возможное и невозможное, чтобы это не произошло со страной — вот это побоище в 1993 году, а по сути госпереворот. Вы думаете, Филатов меня поддерживал?» — рассказал Руцкой.

Он подчеркнул, что Филатов лично приходил к нему завизировать указ Ельцина об особом порядке управления страной, однако получил отказ. По мнению Руцкого, это было грубейшим нарушением Конституции и госпереворотом.

«О чем тут говорить? Царствие ему небесное», — сказал первый вице-президент России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Руцкой

Почему Наина Ельцина считала репутацию Филатова безупречной

Ушедший из жизни Филатов был замечательным человеком и одним из самых активных сторонников реформ в стране, сказала Наина Ельцина — вдова первого президента РФ Бориса Ельцина. Ее высказывание привела в комментарии NEWS.ru пресс-служба Ельцин Центра. По ее словам, Филатов был надежным соратником главы государства.

«Пришло горькое известие — ушел из жизни замечательный человек Сергей Александрович Филатов. Он прожил долгую и очень достойную жизнь. Для него не было выбора, какую сторону баррикад занять. Человек, мечтающий, чтобы наша родина стала достойной цивилизованной страной, он стал одним из активнейших сторонников демократических реформ», — высказалась вдова первого президента РФ.

Она напомнила, что в 1990 году Филатов был избран народным депутатом, а потом занял пост первого зампредседателя Верховного Совета РФ. По словам Ельциной, это была «совсем не парадная должность», требовавшая смелости в отстаивании своих убеждений. Борис Ельцин ценил таких людей и в 1993 году пригласил Филатова на должность руководителя президентской администрации. Филатов возглавлял администрацию в течение трех лет, и все это время его репутация, и как политика, и как человека, в любых обстоятельствах оставалась безупречной.

«Я всегда буду помнить Сергея Александровича Филатова, доброго умного человека, настоящего российского интеллигента. Мои самые искренние соболезнования его семье и друзьям», — добавила Ельцина.

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