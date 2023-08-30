Почему дети не едят в школах: чем сейчас кормят в столовых, в чем проблема В России хотят ввести единый стандарт на горячее питание в образовательных учреждениях

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Депутаты комитета Госдумы по просвещению и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложили разработать единый стандарт на горячее питание в школах. Они направили соответствующее обращение главе правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. NEWS.ru выяснил, как сейчас кормят школьников, зачем нужен ГОСТ и что может помешать его введению.

Чем сейчас кормят в школах

Сейчас, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в школьное меню включены блюда, «отвечающие принципам здорового питания».

«Продукты, которые обеспечивают организм энергией, витаминами и микроэлементами, необходимыми для гармоничного роста и развития ребенка; богатые незаменимыми аминокислотами и полиненасыщенными жирными кислотами, клетчаткой», — поясняют в ведомстве.

На завтрак, например, рекомендуется подавать каши, творожные и яичные блюда, овощи и фрукты. Обед должен включать в себя овощные закуски, первые блюда, гарниры, основные мясные или рыбные блюда, компоты или кисели, фрукты. Продукты можно тушить, отваривать, запекать. Жареное и копченое запрещено.

Из школьного меню убрали макароны по-флотски с фаршем, сырокопченые колбасы, яичницу, макароны с яйцом, фаршированные блинчики, форшмак. По мнению представителей Роспотребнадзора, эти блюда не проходят необходимую термическую обработку. В школах также запрещены сырокопченые колбасы, блюда с повышенным содержанием сахара, соли, жиров животного происхождения.

«Ассортимент продуктов для питания детей достаточно широкий и позволяет обеспечить вкусное и разнообразное меню, даже при наличии списка запрещенных продуктов и блюд», — сказано в рекомендациях Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что здоровое и разнообразное меню школьного питания создает условия для гармоничного роста и развития детей, профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений и формирования здоровых пищевых стереотипов поведения.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему школьники жалуются на питание в столовых

Согласно опросу Исследовательского центра сервиса SuperJob, школьники и их родители сравнивают еду в столовой с сухим пайком. В Общественной палате России подтвердили, что более 83% детей недовольны школьным питанием, а 65% едят остывшие блюда.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова также обращала внимание на качество питания в учебных учреждениях.

«Регулярно провожу мониторинг школ и заметила такую несправедливость: из-за отсутствия единого федерального стандарта некоторые школьники буквально остаются голодными. Им дают некачественную и невкусную еду, от которой они вынуждены отказываться», — подчеркнула парламентарий.

Основатель Национального родительского комитета детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец отметила в разговоре с NEWS.ru, что за качество блюд в школьном меню должны отвечать специалисты по детскому питанию и диетологи.

«Они должны подсчитывать не только калорийность, но и содержание полезных компонентов. И все это еще нужно подать должным образом. Потому что если ребенок приходит в столовую, а у него пленка жира в супе плавает, то он вряд ли захочет это съесть. В итоге ребенок остается голодным, деньги и усилия потрачены впустую», — сказала Ирина Волынец.

Зачем нужен ГОСТ для школьного питания

По словам Яны Лантратовой, важно обеспечить детей не только бесплатным, но и вкусным, сбалансированным питанием в школах. Именно для этого необходимо разработать ГОСТ. Ирина Волынец считает, что новый стандарт позволит улучшить качество и температуру блюд. Как отметила омбудсмен, сейчас многие дети жалуются на холодную еду.

Председатель правления Ассоциации социального питания Андрей Плышевский заявил NEWS.ru, что никто из его коллег не видел обращение, которое депутаты направили премьеру Мишустину.

«Если мы говорим про единый стандарт, про ГОСТ, то, к сожалению, с этими документами я не знаком. Они написали, отправили в правительство, но, насколько я понимаю, ни с нами, ни с коллегами из другой ассоциации вопрос не обсуждали», — сказал он.

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Где лучше готовить еду для школьников

Ирина Волынец считает, что еда должна готовиться в пищеблоках, оборудованных в каждой школе. Однако не в каждом учебном заведении есть такая зона. По ее мнению, введение ГОСТа подтолкнет к возвращению пищеблоков.

«Еду готовят на больших комбинатах, привозят в школы и там либо разогревают, либо доводят полуфабрикаты до готовности. Конечно, это сказывается на качестве питания, потому что разогретая еда уже не такая вкусная и не такая полезная», — отметила Волынец.

Андрей Плышевский уверен, что централизованное приготовление еды более безопасно, так как исключается человеческий фактор, и, например, условия хранения блюд и продуктов не будут нарушены в пищеблоке.

Что о ГОСТе в школьном питании сказала Захарова

Плышевский не понимает, зачем нужно разрабатывать новый стандарт, если уже есть рекомендации СанПиН, которые имеют обязательный, а не рекомендательный характер.

«Может быть, они хотят разработать ГОСТ не на меню, а на саму организацию питания. Это было бы полезно при условии, что этот стандарт будет выполним», — предположил эксперт.

Тем не менее он поддерживает идею введения единого стандарта для школьного питания. Такого же мнения придерживается и официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, сама воспитывающая дочь-школьницу.

«Я за разнообразие питания при соблюдении ГОСТа», — отметила она в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подойдет ли единое меню для всех школ России

Андрей Плышевский считает, что во всех школах России нельзя вводить единое стандартизированное меню. Дело в том, что в каждом регионе существуют свои территориальные, конфессиональные и другие особенности.

«Есть типовое меню, разработанное Роспотребнадзором. Но Министерство просвещения поставило задачу — каждый регион должен создать некий набор таких меню конкретно для своей территории. И многие это уже сделали. Но кроме этого, существует еще огромное количество нюансов», — говорит эксперт.

Собеседник обратил внимание, что не во всех школах можно создать условия, при которых можно будет соблюдать стандарт. К тому же вся техника для пищеблока достаточно дорогая.

«Я абсолютно точно знаю, что некоторые директора думают, что поставить в школе — компьютерный класс или пароконвектомат», — заметил он.

Как организована система школьного питания в других странах

По словам Андрея Плышевского, очень неплохо системы школьного питания организованы во Франции. Еду готовят централизованно.

«Питание организовано либо с использованием полуфабрикатов высокой степени готовности, либо раздаточного типа. Все это находится в индустриальном формате, то есть сокращается количество точек контроля. Это снижает риски», — подчеркнул Плышевский. Подобная система организации школьного питания действует и в Восточной Германии.

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