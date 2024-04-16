Поцелуйчики и борьба с морковкой: публикуем самые милые видео панды Катюши

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Панда Катюша постоянно радует посетителей Московского зоопарка и подписчиков соцсетей своими милыми выходками. NEWS.ru сделал подборку самых милых видео с одной из самых известных представительниц четырехлапых в России.

Поцелуи мамы

Московский зоопарк постоянно публикует видео, на которых мама Катюши целует ее. Гендиректор учреждения Светлана Акулова пояснила, что так родительница передает маленькой панде питательные вещества, которые помогают формировать иммунитет для дальнейшего развития.

Уроки скалолазания

В апреле Катюша научилась взбираться на самый верх своей клетки и так же ловко спускаться. Акулова с иронией назвала Катюшу обезьянкой, поскольку она очень грациозно передвигается по металлическим прутьям.

Игры с веточкой

До этого сотрудники зоопарка смогли заснять игру Катюши с веточкой бамбука. Зверек спустился с деревянной горки к маме и забрал

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

себе один из прутьев.

Побег из вольера

Юная обитательница Московского зоопарка отличается не только сноровкой, но и умом. Однажды она догадалась выдвинуть поилку и сбежать из вольера.

Уничтожение морковки

В марте Катюша показала подписчикам Московского зоопарка, как лакомится морковкой. На кадрах видно, как малышка с растерянным взглядом крутит овощ во рту.

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