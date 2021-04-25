Поберечь себя: адвокат призвал перестать спонсировать ФБК

https://static.news.ru/photo/a0bb53b8-a68b-11eb-97ec-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Адвокат Дмитрий Аграновский призвал россиян воздержаться от спонсирования Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) и поберечь себя. Он отметил, что окончательного решения суда по делу о признании организации экстремистской ещё нет, однако это в любом случае может быть рискованно, передаёт «Ридус».

Судом были приняты так называемые обеспечительные меры, но я не советую финансировать эту организацию, даже если вы им сочувствуете. Мы пока ещё не знаем решения, — отметил адвокат.

По его словам, существует вероятность того, что суд в данном вопросе встанет на сторону оппозиционеров, однако возможность этого ничтожно мала. В случае если ФБК признают экстремистской организацией, то сочувствующие ей и оппозиционеру Алексею Навальному автоматически попадут под немилость закона.

Всякая материальная помощь будет считаться финансированием экстремистской организации и повлечёт соответствующую ответственность. Я призываю граждан воздерживаться от этого, есть другие способы выразить свою поддержку, — добавил юрист.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы приостановила деятельность Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом), а также штабов оппозиционера Алексея Навального до решения по иску об экстремизме. Тем не менее в пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что запреты на определённые действия со стороны именно некоммерческих организаций ещё не вступили в силу. На текущий день этот вопрос всё ещё рассматривается.