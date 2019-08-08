Дизайнер Артемий Лебедев признался, что решил разыграть публику ради лайков и просмотров на своём YouTube-канале. В связи с этим он ранее опубликовал видеоролик, в котором заявил, что уезжает из России по политическим мотивам.
На днях я записал пранк, который немного вышел из-под контроля, — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
Он добавил, что бурная реакция прессы стала для него неожиданностью, которая, скорее, свидетельствует о «дефиците здравомыслия» в российском обществе.
News.ru писал, что дизайнер Артемий Лебедев уехал из России в Европу из-за политической ситуации в стране. Он призвал допустить к власти молодых и умных людей, которые смогут сделать так, чтобы Россия «расцвела». При этом пользователи Сети скептически отнеслись к заявлению Лебедева, так как он всегда отличался своей аполитичностью и равнодушием к тому, что происходит вокруг.