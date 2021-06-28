Победительница «Фабрики звёзд» заменит Славу КПСС на выборах в Госдуму

Партия «Зелёная альтернатива» отказалась выдвигать в Государственную думу рэпера Славу КПСС (Вячеслав Машнов, также известный как Гнойный). Вместо него в нижнюю палату парламента попытается попасть победительница «Фабрики звёзд» Виктория Дайнеко. Об этом в партии рассказали журналистам URA.RU.

Пресс-секретарь политической организации Михаил Гайдай рассказал изданию, что у партии не нашлось взаимопонимания с рэпером.

Мы общались с ним, но к взаимопониманию не пришли, поэтому выдвигаться он не будет, — сказал он.

Дайнеко войдёт в первую пятёрку списка партии и будет главной медийной звездой организации.

В мае Слава КПСС заявлял, что хочет идти на выборы в Госдуму от партии «Зелёная альтернатива». По словам исполнителя, это «очень хорошие ребята и все веганы».

Партия «Зелёная альтернатива» появилась в 2019 году, её деятельность направлена на решение экологических проблем. В частности, объединение участвует в международном движении Fridays for Future («Пятницы ради будущего»), основанном Гретой Тунберг.

Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации.