Победители благотворительной акции смогут попасть на финал НБА и Олимпиаду

Для того чтобы помочь семьям, испытывающим трудности из-за пандемии коронавируса, совладелец баскетбольного клуба Philadelphia 76ers из столицы штата Пенсильвания Марк Рубин решил запустить благотворительную акцию, к которой присоединились и звёзды Голливуда.
Рубин придумал лотерею, участники которой могут пожертвовать $10, $25, $50 или $100. Эти деньги, как
Как писал NEWS.ru, после этого к акции присоединились многие голливудские звёзды, музыканты и деятели искусства. В их число вошли режиссёр Мартин Скорсезе вместе с актёрами Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро.
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