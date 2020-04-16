Победители благотворительной акции смогут попасть на финал НБА и Олимпиаду

https://static.news.ru/photo/09ffa5d4-7fd4-11ea-9a17-fa163e074e61_660.jpg Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

Для того чтобы помочь семьям, испытывающим трудности из-за пандемии коронавируса, совладелец баскетбольного клуба Philadelphia 76ers из столицы штата Пенсильвания Марк Рубин решил запустить благотворительную акцию, к которой присоединились и звёзды Голливуда.

Рубин придумал лотерею, участники которой могут пожертвовать $10, $25, $50 или $100. Эти деньги, как сообщила The New York Times, пойдут на покупку продуктов для малоимущих семей США и других стран, а главным призом для победителя конкурса станут билеты для него и 20 друзей на финал чемпионата по американскому футболу, известный как Супербоул, а также на игры финальной серии чемпионата НБА (Национальной баскетбольной ассоциации), открытие Олимпийских игр и другие спортивные мероприятия.

Как писал NEWS.ru, после этого к акции присоединились многие голливудские звёзды, музыканты и деятели искусства. В их число вошли режиссёр Мартин Скорсезе вместе с актёрами Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро.