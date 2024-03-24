Победитель шоу «Голос. Дети» спас мать во время теракта в «Крокусе» Победитель шоу «Голос. Дети» Гарехт спас мать во время теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» 18-летний Рутгер Гарехт спас мать во время теракта в «Крокус Сити Холле». В беседе с РЕН ТВ мама певца Лариса рассказала, что чуть не погибла во время давки, когда люди кинулись к запасному выходу после раздавшихся звуков выстрелов.

Я очень маленького роста и меня там почти задавили. Вытащил меня мой сын, — поделилась женщина.

Она добавила, что сын откинул ее в сторону и вытащил из толпы. Собеседница отметила, что сотрудники концертного зала помогали людям ориентироваться в помещении, благодаря им посетители смогли выбраться на улицу.

Ранее российский телеведущий Оскар Кучера поделился историей спасения супруги: он забрал ее из торгово-развлекательного центра за 15 минут до начала стрельбы. Кучера подчеркнул, что ему было страшно за жену, и он даже ощущал, что сам готов взяться за оружие, чтобы ее защитить.

Также юморист Сергей Светлаковпризнался, что пережил в «Крокусе» «настоящий ад». Он рассказал, что стрельба раздавалась всего в нескольких метрах от него и его спутников. Вместе с другом и племянницей они занимали места в ложе, над входом, через который зашли террористы. Когда появилась возможность спуститься по лестнице в фойе и покинуть ТРЦ, люди собрались с духом и не паниковали, заметил артист. По его словам, все спускались в тишине, а женщины сняли туфли и шли босиком, чтобы не стучать каблуками.