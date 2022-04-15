Авиакомпания «Победа» заявила о приостановке рейсов в Анапу из девяти российских городов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, об этом сообщила пресс-служба перевозчика на сайте. Причинами прекращение перелётов названы «производственная необходимость и совокупное влияние внешних факторов».

Авиакомпания «Победа», в связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов, вносит вынужденную корректировку в расписание полётов: на период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска, — указано на сайте.

Росавиация ранее продлила режим ограничения на полёты в 11 российских аэропортов юга и центральной части России до 19 апреля. Ведомство порекомендовало авиакомпаниям пользоваться альтернативными маршрутами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В списке городов, оказавшихся под временным ограничением, находятся Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.