«Победа» с августа возобновит полёты в Турцию

https://static.news.ru/photo/21d8c998-cdad-11ea-88d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский лоукостер возобновит рейсы в Турцию. С 1 августа туристы смогут отправиться на бортах авиакомпании в Стамбул, заявил представитель «Победы».

«Победа» с августа возобновляет рейсы в Турцию — в аэропорты Стамбула и Антальи, — сказал он.

Как уточнил собеседник ТАСС, с 10 августа туристы смогут воспользоваться услугами лоукостера, чтобы улететь в Анталью.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. Исключение составили рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полёты по поручению правительства.

24 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

В свою очередь турецкий перевозчик Turkish Airlines 13 июля заявил, что запустит не менее 32 рейсов из России в Турцию с 1 августа. Они будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара.

Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» начнёт полёты из Москвы в Лондон и Стамбул с 1 августа.