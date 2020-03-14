https://static.news.ru/photo/c4fe0f64-65ea-11ea-93e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» сообщила об изменении своих рейсов из-за запрета на полёты в страны Европейского союза. Лайнеры перестанут летать в Ригу (столица Латвии), Эйндховен (Нидерланды) и Ланарку (Кипр).

Об этом рассказал генеральный директор организации Андрей Калмыков, передаёт ТАСС. Клиенты, купившие билеты с вылетом до 31 марта, получат возврат средств в автоматическом режиме.

В странах Евросоюза прямо сейчас находятся наши клиенты, и мы сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть их домой. Несмотря ни на какие дополнительные расходы, мы планируем организовать вывозные рейсы «Победы» из Ларнаки, Риги и Эйндховена, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, Россия с 16 марта введёт ограничение на полёты в страны Европейского союза, где возникло несколько очагов коронавируса COVID-19. Сохранятся регулярные рейсы между Москвой и европейскими столицами. Открытым останется только терминал F аэропорта Шереметьево. Чартеры начнут вылетать за россиянами, оказавшимися в карантинных зонах.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.