«Победа маразма»: народный артист РФ назвал Украину дурой Актер Назаров назвал Украиной дурой из-за сноса памятников героям войны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Назаров

Снос властями Украины памятников героям войны свидетельствует о победе маразма, заявил NEWS.ru народный артист России Юрий Назаров. За разрушение советских монументов он назвал Украину дурой.

Во время Великой Отечественной войны — или, как любят говорить на Западе, Второй мировой — Европа под Гитлера легла и против СССР воевала. А СССР взял и победил. Коммунизм победил! Потому что вся страна встала плечом к плечу, — заявил Назаров.

Артист добавил, что «коммунизм — это идеология созидания, а не потребления, в которое Россию пытались загнать с начала 90-х».

А дура Украина теперь памятники героям войны сносит. Это победа маразма, маразм сносит памятники, — высказал мнение Назаров.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила NEWS.ru, что Украина пытается перечеркнуть нашу общую историю. Так она отреагировала на желание заменить советский герб на монументе «Родина-мать» в Киеве. Парламентарий отметила, что украинским властям не удастся уничтожить воспоминания о прошлом, так как историческая память народа передается через семьи и жизни людей. Драпеко назвала желающих сменить герб идиотами и призвала не допустить подобное в России.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров посчитал замену герба СССР на памятнике «Родина-мать» проявлением скудоумия украинских властей. По его мнению, Украина никогда не была самостоятельным государством и таким образом отказывается от общей с Россией истории.