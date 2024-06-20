«По-животному почуял»: глава «Ночных Волков» рассказал о смерти Зайцева Глава «Ночных Волков» Залдастанов заявил, что почуял смерть Егора Зайцева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов подтвердил смерть Егора Зайцева, сына модельера Вячеслава Зайцева. Он написал в Telegram-канале, что мужчина «ушел внезапно и навсегда».

Он внутренне ощущал себя «Волком» и носил в своем сердце наше имя. Его вера, преданность была непоколебима. Я, как никто другой, этому свидетель. Потому, наверное, по-волчьи, по-животному почуял день, когда он собрался покинуть нас, — сказал он.

Ранее стало известно, что Егор Зайцев умер в возрасте 64 года, причиной смерти стали осложнения на фоне онкологии. В СМИ информировали, что 13 февраля Егор Зайцев попал в больницу с коронавирусом. По неподтвержденным данным, состояние мужчины ухудшилось из-за тяжелой анемии, ему понадобилось повторное переливание крови.

А 20 марта стало известно о повторной госпитализации. У Зайцева диагностировали опухоль в толстом отделе кишечника и образования в обоих легких и печени.

Также стало известно, что Зайцев-младший перед смертью «не вылезал из больниц», даже пропустил годовщину со дня смерти кутюрье. В прессе появилась информация, что, несмотря на это, мужчина даже из больничной палаты руководил процессом по созданию и установке памятника.