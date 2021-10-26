По закону нельзя, а по моральным понятиям — обязательно

Владелица крутой хай-тек российской компании, по-настоящему продвинутой, занимающейся проблемами создания беспилотного транспорта, рассказала, что несколько месяцев назад уволила ценную и даже талантливую сотрудницу. Та не только сама отказывалась прививаться от COVID-19, но и вела активную «антиваксерную» пропаганду внутри компании. Именно из-за этого с ней и расстались. Скорее всего, по соглашению сторон, как обычно бывает в таких случаях.

В компании этой предпринимательницы так заведено: тем, кто привился от коронавируса, но заболевает, всячески помогают — и деньгами, и с лечением и реабилитацией. Те сотрудницы, которые отказались от прививки (по разным причинам), действуют по принципу «сама-сама». Скажу сразу, я обеими руками именно за такой подход, исходя из того, что наше нынешнее состояние как страны и нации близко к состоянию биологической войны. И тут уже не до сантиментов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

У такой точки зрения, знаю, много противников. Они любят рассуждать о том, что, мол, вакцинация — дело добровольное, они сами хозяева своему телу, «вакцина непроверенная», и вести прочую псевдосвободолюбивую болтовню. На что можно (на мой взгляд) легко возразить: войны не выигрываются добровольцами, эпидемии не побеждают без карантинов и вакцинации. Имеющиеся вакцины одобрены на государственном уровне, стало быть, легитимны, а других пока нет. Объективное сравнение с зарубежными аналогами показывает также высокую эффективность отечественных препаратов, во всяком случае, «Спутника V». Наконец, в советское время все прививались как зайчики, никто «не вякал» и не одну эпидемию удалось победить. И слава богу.

Однако, с точки зрения законодательства «антиваксерам» есть за что зацепиться, что они и делают. Вакцина от COVID-19 не внесена в национальный календарь прививок, стало быть, не может «навязываться» даже представителям определённых профессий как обязательная на федеральном уровне. Дума вроде бы собирается этой осенью принять соответствующий закон. Летом она, опасаясь чрезмерных волнений накануне выборов, этот вопрос отложила. Может, и сейчас побоится, — всё же число «антиваксеров» в нашей якобы самой читающей стране мира оказалось необычайно велико, это нельзя не учитывать.

С другой стороны, власти уже практически всех регионов издали распоряжения об обязательной вакцинации сотрудников тех сфер экономики, которым приходится работать с большим количеством людей. Начальство ставит планку в 60–80% привитых от общего числа сотрудников некоторых профессий. При этом руководителям предприятий грозят нешуточные штрафы (в Москве и Санкт-Петербурге — до 150–200 тысяч рублей), если они не выполнят «план по валу». Однако уволить работника за немотивированный отказ от вакцинации они формально не могут.

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Зато, согласно статье 76 Трудового кодекса, они могут отстранить такого человека от работы, например, на основании закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В статье 5 сказано, что без прививки человеку могут отказать в трудоустройстве или отстранить его, если работа связана с высоким риском заболевания конкретной болезнью или способствует дальнейшему распространению заболевания. Это наш случай. Список таких профессий устанавливает Минздрав (может и региональный установить).

Причём отстранить от работы можно без сохранения зарплаты, если с руководством не удастся договориться об удалёнке или она технологически невозможна. Массовой судебной практики оспаривания таких решений пока нет, однако, скорее всего, суды встанут на сторону работодателей и региональных властей.

Апелляция «антиваксеров» к мнению федерального начальства, которое продолжает повторять тезис о добровольности, — это, конечно, хитрый ход. У нас традиционно любят пугать «мнением Москвы», а то и пуще — президента. А тут Москва вроде как на стороне «необязательности». Это не совсем так, поскольку в данном случае апеллирующие попадают в логическую ловушку: да, дело добровольное, можешь не прививаться, но тогда подпиши вот тут уведомление об отстранении от работы.

На мой взгляд, и федеральному начальству можно было бы занять более решительную и однозначную позицию, но оно, видимо, не хочет обострять вопрос, который уже сильно политизирован и раскалывает общество. Может, удастся додавить теми методами, что действуют сейчас, пробивая вакцинацию через региональное начальство и по месту работы.

Также, на мой взгляд, отстранение от работы без сохранения содержания вместо увольнения — это по-своему лукавый подход. Отстранение может длиться сколько угодно долго. При этом, не будучи уволенным, человек не может пойти, скажем, за пособием по безработице. А на новую работу его тоже могут как «антиваксера» не брать изначально. Честнее было бы просто увольнять, как это делается уже во многих странах, но наши законодатели не хотят брать грех на душу. К тому же наверху есть опасения, что если перегнуть палку «принудиловки», то расцветёт рынок поддельных сертификатов о вакцинации. И тогда мы получим абсолютно хаотичную и непонятную картину размаха пандемии и эффективности вакцин.

Поэтому многое в борьбе с заразой лежит в плоскости, которая не регулируется законодательством, а скорее относится к сфере морали. Или, если угодно, прибегая к более простой терминологии, к «понятиям». Уже доводилось встречать такие жалобные истории: мол, заслуженный профессор (даже два сразу) был уволен из одного известного университета за отказ от вакцинации. Некоторые упирали на старость и дряхлость отставников.

Цинично возражу: если дедушки уже столь дряхлы, что их организмы не могут воспринять даже «Спутник Лайт», то, может, им действительно пора на покой? А может, речь идёт просто о старческом упрямстве и капризе? Но и тогда тоже — пора, если они не нобелевские лауреаты, конечно, которым можно позволить такую блажь в порядке очень особого исключения.

Или что, скажем, делать, если конкретный сотрудник ведёт активную «антиваксерную» пропаганду в трудовом коллективе? По моему мнению, он сродни тем, кто на крышах в годы войны подавал фонариками сигналы немецким бомбардировщикам, — саботажник как минимум. А как максимум — подрывной агент. Однако по закону уволить его вроде как нельзя. Но по формальным основаниям нельзя было увольнять и учительницу школы, которая опубликовала в соцсетях фото в купальнике или продемонстрировала танец живота на первом звонке. Или сотрудников солидной организации, которые ради шутки и карнавала обрядились в нацистскую форму. Или чиновника, который допустил какие-то неполиткорректные высказывания против малоимущих.

Однако же такие прецеденты увольнений были. И общество, увидев эти прецеденты, стало внимательнее относиться к таким случаям, а общественная мораль по этой части «подтянулась». И «училки» в купальниках больше не будут смущать учеников (или будут смущать уже в меньшем числе). И про «нищебродов» с общественной трибуны побоятся чиновники рассуждать. И так далее.

Уверен, что подобное возможно и в отношении прививок от COVID-19. Надо добиться перелома в общественном сознании в пользу недопустимости «антиваксерной» пропаганды. Несколько резонансных случаев увольнения наиболее упёртых «диверсантов» (пусть даже формально не совсем по закону) уже могли бы сдвинуть дело с мёртвой точки, укрепляя понимание того, что такая пропаганда и соответствующее поведение общественно порицаемы и не способствуют продвижению по карьерной лестнице.

Есть, впрочем, и другой вариант: ничего не делать, не принимать «непопулярных законов», продолжать проглатывать мракобесную пропаганду о том, что COVID-19 выдумали и что «это просто болезнь», от которой ничего не помогает. И продолжать вымирать примерно с той скоростью, которая наметилась за последний год.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итак, только за январь — август 2021 года убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России выросла на 71,6% по сравнению с январём — августом 2020-го, составив 595,3 тысячи человек против 346,9 тысячи годом ранее. Общее число умерших за те же месяцы увеличилось на 18,5% — до 1 миллиона 523 646 человек (1,285 миллиона в январе — августе 2020 года.) При этом в прошлом году естественная убыль населения сделала огромный скачок, увеличившись более чем в два раза — до 688,7 тысячи человек с 316,2 тысячи в 2019 году. А общая численность населения России в прошлом году сократилась на полмиллиона. В этом сократится на ещё большую величину.