По совету Путина: губернаторы ещё трёх субъектов проведут прямые линии

Прямые линии с населением по рекомендации президента РФ Владимира Путина устроят губернаторы ещё трёх регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центры управления соответствующих субъектов.

Агентство отмечает , что подобные мероприятия ранее провели главы 11 регионов. Теперь собираются провести прямые линии в ближайшее время Василий Голубев (Ростовская область), Денис Паслер (Оренбургская) и Роман Старовойт (Курская).

Россияне чаще всего интересуются у глав своих территорий такими вопросами, как недоступность медицинской помощи, благоустройство дворов, социальные выплаты, вакцинация от коронавируса и строительство образовательных учреждений.

Ранее стало известно, что неизвестные напали на жителя Тамбовской области Романа Герасимова, который записал обращение для прямой линии президента Владимира Путина. Трое нападавших выскочили из кустов и попытались вытащить мужчину из его автомобиля. Сын и жена Герасимова услышали шум и выбежали из дома. Преступники применили против родных мужчины слезоточивый газ.