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По совету Путина: губернаторы ещё трёх субъектов проведут прямые линии

06:13, 17 июля 2021
Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Прямые линии с населением по рекомендации президента РФ Владимира Путина устроят губернаторы ещё трёх регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центры управления соответствующих субъектов.

Агентство отмечает, что подобные мероприятия ранее провели главы 11 регионов. Теперь собираются провести прямые линии в ближайшее время Василий Голубев (Ростовская область), Денис Паслер (Оренбургская) и Роман Старовойт (Курская).

Россияне чаще всего интересуются у глав своих территорий такими вопросами, как недоступность медицинской помощи, благоустройство дворов, социальные выплаты, вакцинация от коронавируса и строительство образовательных учреждений.

Ранее стало известно, что неизвестные напали на жителя Тамбовской области Романа Герасимова, который записал обращение для прямой линии президента Владимира Путина. Трое нападавших выскочили из кустов и попытались вытащить мужчину из его автомобиля. Сын и жена Герасимова услышали шум и выбежали из дома. Преступники применили против родных мужчины слезоточивый газ.

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