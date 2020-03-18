https://static.news.ru/photo/d89c55a8-69b9-11ea-9fe1-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Медицинские специалисты создали «вирусный» календарь по которому можно отслеживать распространение по миру коронавирусной инфекции. Исходя из данных этого календаря, Россия в настоящее время отстаёт от США на 1-2 недели. Об этом журналистам 18 марта сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По её словам, за точку отсчёта при создании календаря приняли Италию. Эта страна стала примером государства, в котором слишком поздно были предприняты меры борьбы с инфекцией. Начало календаря — день обнаружения первого заражённого.

В России по сведениям календаря сейчас 28 февраля. В США — 6 марта. РФ, как подчеркнула Баранова, находится в отличном состоянии в сравнении с подавляющим количеством других стран.

Здесь задержана эпидемическая кривая, Россия отстаёт от США на 1-2 недели. Никто не хочет допустить развитие итальянского сюжета. Страны пытаются предотвратить развитие этого сценария путем растягивания эпидемии во времени. Сдерживание эпидемии — это основная и необходимая стратегия, — передаёт слова Барановской РИА Новости

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания. Шесть человек уже вылечились.

Как сообщал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям. Он призвал перевести сотрудников на удалённую работу. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса. По словам градоначальника, многие общественные учреждения в столице приостановили свою работу. С 21 марта 2020 года будут прекращены занятия в школах.