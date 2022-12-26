По инерции: почему количество таджиков, ставших россиянами, резко выросло Граждане Таджикистана продолжают активно получать российское гражданство, пока мигранты из других стран ищут новые направления

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

По данным российского МВД, в период с января по сентябрь 2022 года 119,6 тысячи граждан Таджикистана получили российское гражданство. Несмотря на экономические трудности и участие России в военной операции, в этом году паспортами РФ обзавелись значительно больше таджиков, чем в предыдущие годы. С чем связан такой рост — в материале NEWS.ru.

Таджикистан — самая бедная страна Центральной Азии, и ежегодно десятки тысяч мигрантов из этого государства легализуются в России, получая возможность работать и жить в более социально благополучной стране. Каждый год растет число российских видов на жительство (ВНЖ), получаемых гражданами Таджикистана: в допандемийном 2019 году почти 22 тысячи таджиков получили ВНЖ РФ, а в 2021 году — почти 36 тысяч. Аналогичная ситуация происходит и с гражданством России, которое получают даже больше выходцев из Таджикистана: в 2019 году было выдано 30 тысяч паспортов, в 2021-м — 44 тысячи, в 2021 году — почти 70 тысяч.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В прежние годы тенденция на рост числа выданных российских ВНЖ и паспортов была заметна и для граждан других стран постсоветского пространства. Так, в 2019 году гражданство РФ получили 9,5 тысячи азербайджанцев, а в 2021-м — 23 тысячи. Такой же рост был заметен среди выходцев из Армении (в 2019 году 17 тысяч, в 2021 году — 34 тысячи), Грузии (в 2019 году 1,9 тысячи, в 2021 — 3,8 тысячи), Молдовы (в 2019 году 11,4 тысячи, в 2021-м — 18,2 тысячи) и Киргизии (в 2019 году 6,7 тысячи, в 2021-м — 13,3 тысячи). Однако в 2022 году ситуация резко поменялась.

На фоне начатой Россией специальной военной операции на территории Украины российская экономика оказалась в кризисе. Из-за этого, как писал NEWS.ru, страна стала менее привлекательной для мигрантов, которые привыкли отправлять часть заработанных денег на родину. Уже в ноябре эксперты отмечали, что общее число иностранных мигрантов по итогам 2022 года в России должно сократиться.

Действительно, согласно статистике МВД по выдаче ВНЖ и паспортов, почти во всех постсоветских странах заметен спад числа желающих жить в России иностранцев. Количество паспортов РФ, выданных гражданам Азербайджана за январь — сентябрь 2022 года, сократилось на 5290 по сравнению с тем же периодом прошлого года, среди граждан Армении сокращение составило 1357, Белоруссии — 6427, Грузии — 1191, Молдовы — 6803.

Рост сохранился только для граждан двух беднейших странах Центрально-Азиатского региона — Таджикистана и Киргизии. Причем если для выходцев из Киргизии рост не такой значительный — число новых граждан выросло на 23%, а ВНЖ — на 35%, то для Таджикистана рост более значительный: новых паспортов выдано на 72% больше, а ВНЖ — на 114%.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Такой значительный рост происходит на фоне изменений в российском законодательстве, которые упрощают процедуру получения российского гражданства для иностранцев, служащих в армии. Если раньше граждане других стран должны были сначала получить ВНЖ, а только потом паспорт, то сейчас служба в вооруженных силах избавляет от такой необходимости. Перед началом мобилизации московские власти даже развернули в миграционном центре «Сахарово» специальную инфраструктуру, «чтобы заключение контрактов было максимально удобным» для иностранцев.

Однако, как рассказал NEWS.ru участник конфликта в Донбассе в 2014 году Игорь Стрелков, даже после объявления властей обо всех преференциях, иностранцев на фронте много не стало.

Я знаю, что где-то кто-то видел, где-то они участвовали, но в целом очень немного [иностранцев на фронте]. Пока роли это не сыграло, — сказал он.

Более того, как обратила внимание в разговоре с NEWS.ru правозащитница Валентина Чупик, контракт с армией только ускоряет получение гражданства РФ, но сам по себе не является основанием для выдачи паспорта. Для обращения за гражданством иностранец должен прослужить в войсках как минимум год, а с момента введения упрощенной процедуры года еще не прошло, поэтому никто их иностранцев, поступивших на службу, еще не получил право воспользоваться новыми нормами.

Я думаю, что раньше заявки на гражданство РФ от граждан Таджикистана и других стран Средней Азии искусственно тормозили и отказывали, а сейчас это перестали делать для молодых мужчин — чтобы мобилизовать или призвать их в российскую армию, — считает она.

По ее мнению, активность именно граждан Таджикистана связана в том числе с влиянием российского телевидения, альтернативы которому в их стране нет. Поэтому, уверена она, выходцы из других постсоветских стран, имеющие доступ к большему числу источников, наоборот, отказываются от подачи документов на российское гражданство.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист в области миграционного права Александр Ким в разговоре с NEWS.ru отметил, что процесс получения российского гражданства занимает значительное количество времени. Те иностранцы, которые получили паспорта РФ летом 2022 года, начинали процедуру задолго до 24 февраля.

Конкретно <...> [специальная военная операция] могла повлиять только на те случаи предоставления гражданства, которые находились на завершающем этапе, и повлиять положительно она просто не могла. Напротив, могло сократиться количество людей, удовлетворяющих всем критериям на предоставление гражданствf и подающих заявление на предоставление гражданства на последнем этапе перед получением паспорта, — отметил он.

По его мнению, рост числа новых граждан России среди выходцев из Таджикистана обусловлен благоприятными факторами, которые существовали еще до начала СВО.

При этом темпы этого роста будут снижаться, считает эксперт. Причинами такого снижения станет множество факторов. Более того, Ким рекомендует не сбрасывать со счетов сохраняющееся влияние пандемии коронавируса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказывали NEWS.ru эксперты, многие мигранты, которые раньше работали в России, сейчас стараются найти другие страны для переезда. Они выбирают европейские государства, Турцию и Арабские Эмираты, некоторые пытаются уехать в США, а другие и вовсе вернулись на родину. Этому способствуют как экономические проблемы, так и изменившаяся риторика властей по отношению к мигрантам.

Власти России в последнее время поменяли отношение к приезжим из других стран: еще в начале февраля они определились, что политика в отношении мигрантов будет более жёсткой — на этом настояли члены Совбеза. В октябре президент Владимир Путин провел отдельное заседание Совбеза, посвящённое изменениям политики в отношении миграции: он призвал «учитывать все существующие и потенциальные вызовы», а саму эту сферу назвал «крайне чувствительной для национальной безопасности».