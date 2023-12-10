По Херсону выпущено около 100 снарядов: как ВСУ атакуют Россию 10 декабря За сутки ВСУ нанесли 99 артиллерийских ударов по Херсонской области

Фото: МО Украины

За минувшие сутки регионы России вновь подверглись обстрелам артиллерии и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В частности, украинские войска нанесли удар по ДНР. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по различным районам региона 42 снаряда, включая пять взрывных устройств, сброшенных с дронов. За сутки украинские войска нанесли 99 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области. Подробности атак Вооруженных сил Украины — в материале NEWS.ru.

Украинские войска 18 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве отметили, что всего ВСУ выпустили по региону 48 различных боеприпасов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.



«За истекшие сутки представительством зафиксировано 18 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На Горловском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Фото: МО Украины

Также ВСУ ударили дроном-камикадзе по шиномонтажу в Петровском районе Донецка. Сотрудники предприятия заявили, что рядом с сервисом нет никаких военных объектов, однако украинские войска продолжают обстрелы автостоянки. Накануне ВСУ нанесли первый удар по шиномонтажу, в результате которого пострадал один из работников.

«Напарник наш с осколками ходит, работает, и тут опять сегодня попал. Осколок в груди и две ноги, там куска мяса нет. И работает, ходит, — рассказала сотрудница шиномонтажа.

Ранее в Донецке в результате атаки украинского беспилотника пострадали три мирных жителя. Позже при повторном налете дрона получили ранения два врача, которые прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сброс взрывчатки произошел у торгового центра «Галактика» в Петровском районе города.

ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что 10 декабря в 00:25 мск ВСУ выпустили «натовские» снаряды 155-го калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, с 08:40 мск украинские войска обстреливали Куйбышевский и Кировский районы. Согласно данным ведомства, в итоге было выпущено пять снарядов того же калибра. В Минобороны не комментировали эту информацию.

В 11:30 мск украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:30 — город Донецк (Буденновский район): выпущены две ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении.

О разрушениях и пострадавших в результате атаки не сообщается.

ВСУ нанесли около сотни ударов по Херсонской области

За сутки ВСУ нанесли 99 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил источник РИА Новости. По его словам, в ночь на 10 декабря украинская артиллерия выпустила по левому берегу Днепра 39 снарядов, а за предшествующий день было зафиксировано 60 попаданий.

«За день украинская армия выпустила по левому берегу Днепра Херсонской области в общей сложности 99 снарядов из ствольной артиллерии. Шестьдесят ударов было нанесено днем, и 39 прилетов произошло ночью. Удары киевским режимом были нанесены по 12 мирным населенным пунктам области», — сообщил источник.

Данные о разрушениях и жертвах среди населения уточняются. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Украинская армия обстреляла семь населенных пунктов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных муниципалитетов Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале Гладков. Он уточнил, что ВСУ выпустили 42 снаряда, включая пять взрывных устройств, сброшенных с дронов.

«В Белгородском районе по селу Журавлевка и МАПП „Нехотеевка“ выпущено по три артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Фото: МО Украины

Он добавил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера на экскаватор было сброшено самодельное взрывное устройство.

«В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущен один минометный снаряд. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старого — зафиксировано семь прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет», — добавил губернатор.

Кроме того, глава региона сообщил, что в Грайворонском городском округе по окраине села Безымено было выпущено четыре минометных снаряда. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Поповка. Было установлено шесть прилетов, обошлось также без последствий.

«В Шебекинском городском округе по селу Середа, хутору Мухин и МАПП „Шебекино“ выпущено по три минометных снаряда, по селу Терезовка — два, по селам Белянка и Муром — по одному минометному снаряду. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.

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