По горячей линии «ВкусВилла» прозвучал трек с пожеланием «лёгкой смерти»

https://static.news.ru/photo/139dc2e2-3a23-11eb-96bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: vkusvill.ru

Клиенты торговой сети «ВкусВилл» позвонили по горячей линии и услышали трек, в котором им пожелали «лёгкой смерти». Инцидент прокомментировали сотрудники пресс-службы компании.

Оказалось, что жуткое послание попало на горячую линию из-за ошибки подрядчика. Во «ВкусВилле» рассказали, что 8 декабря компания тестировала услуги нового партнёра. Подрядчиком оказалась фирма «Манго телефония». Сотрудники компании совершили ряд ошибок в работе с файлами и поместили на горячую линию не рабочую музыку, а личную. В общей сложности трек с пожеланием «лёгкой смерти» звучал на протяжении 15–20 минут.

Файлы были отключены после первых же обращений. С людьми, обеспечивающими работу горячей линии, уже провели беседу.

Сожалеем и извиняемся перед всеми покупателями, кто застал ситуацию именно в эти 20 минут, — цитирует сообщение от пресс-службы компании агентство RNS.

Во «ВкусВилле» расценили инцидент как случайность, а не как злой умысел. Поэтому сотрудничество с подрядчиком продолжится.

Как ранее передавал NEWS.ru, в декабре 2019 года стало известно, что продавец товаров для домашних питомцев «Ле'Муррр» и сеть продуктовых магазинов «ВкусВилл» запустят совместный проект, для чего стороны учредили ООО «Лемуррр-ВВ».