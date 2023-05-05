Бастрыкин поручил возбудить дело о загрязнении воздуха в Рязанской области Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело о загрязнении воздуха в Рязанской области

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Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту загрязнения воздуха в деревне Турлатово Рязанского района, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства. По сообщению издания, местные жители связывают загрязнение с работой завода «Технониколь», который занимается производством продукции из каменной ваты без необходимых фильтров.

Издание уточняет, что жители Турлатова пожаловались на ухудшение здоровья из-за постоянного загрязнения воздуха и едкого запаха. По словам местных жителей, ученики школы не могут посещать занятия из-за частых отравлений, отеков и аллергии.

Руководителю Рязанского областного главка СК РФ Владимиру Никешкину поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Ранее депутаты Госдумы одобрили закон, исключающий для промышленных предприятий возможность проводить компенсационные мероприятия по улучшению качества воздуха в городах, вошедших в эксперимент по квотированию выбросов. Изначально предполагалось, что компании, которые не смогут соблюсти квоты, получат возможность провести компенсационные мероприятия, например рекультивацию свалок или озеленение территории. Однако в дальнейшем в Минприроды решили отказаться от предоставления предприятиям такой возможности.