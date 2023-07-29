По факту нападения на Милашину и Немова возбуждено новое дело СУ СКР по Чечне возбудило новое уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова

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Следственное управление СК РФ по Чечне возбудило новое уголовное дело по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Дело возбудили по нескольким статьям, в числе которых — воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия.

СУ СКР по Чечне также возбудило уголовное дело по статьям о разбое, совершенному группой лиц по предварительному сговору, незаконному завладению автомобилем с применением насилия, угрозе убийством и причинении вреда здоровью, а также о похищении, уничтожении, повреждении или сокрытие официальных документов. В ФПА отметили, что возбужденные прежде уголовные дела соединены в одно производство. Изначально СКР сообщал об открытии дела по двум статьям: об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью.

Нападение на Милашину и Немова произошло в Чечне, когда они прилетели на суд в Грозный. Глава республики Рамзан Кадыров обещал разобраться в произошедшем и найти виновных.

Ранее Елена Милашина во время допроса следователя из Чечни рассказала, что напавшие на нее и Александра Немова в Грозном злоумышленники пригрозили ей убийством. По словам женщины, преступники пообещали расправиться с ней, если та вновь приедет в Чечню.