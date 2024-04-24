По делу замглавы Минобороны РФ задержаны еще несколько фигурантов «Известия»: вместе с замглавы МО РФ Ивановым задержаны еще несколько человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одновременно с заместителем главы Минобороны РФ Тимуром Ивановым прошли задержания еще нескольких человек, которых подозревают в причастности к передаче денег в «сложной цепочке посредников», сообщают «Известия». Источник журналистов не назвал имена фигурантов уголовного дела.

Согласно основной версии следователей, коррупционная схема была реализована в области строительных контрактов оборонного ведомства, говорится в статье. Иванов попал в поле зрения силовиков уже давно, констатировали в СМИ.

Ранее появилась информация, что задержанный заместитель главы Минобороны еще днем во вторник, 23 апреля, присутствовал на заседании коллегии оборонного ведомства. Соответствующее видео предоставило МО России — на кадрах Иванов вместе со всеми слушает выступление министра обороны Сергея Шойгу. После этого замглавы задержали.

Кроме того, в правоохранительных органах информировали, что следователи будут требовать в качестве меры пресечения для заместителя министра обороны арест, поскольку его предполагаемое преступление относится к особо тяжким. До этого СК известил, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Более подробной информации ведомство не опубликовало.