По делу экс-депутата Госдумы Волчека допросили сотрудника «Совюркома»

https://static.news.ru/photo/4cf1e3da-8d43-11ea-a11d-fa163e074e61_660.jpg Денис Волчек Фото: АГН «Москва»

Юриста ООО «Совместная юридическая компания» («Совюрком») Дениса Юшинского допросили по уголовному делу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека в качестве свидетеля.

Отмечается, что Юшинский курировал ликвидацию банка «Ренессанс», к которому у правоохранительных органов были претензии на семь млрд рублей.

Юшинский был доставлен из Тверской области в Москву и допрошен следователями ГСУ СК по Москве в рамках уголовного дела в отношении Волчека и (гендиректора ООО «Совюрком». - NEWS.ru) Зураба Плиева, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за €1,5 млн решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка «Ренессанс». Плиев 24 апреля дал признательные показания по уголовному делу. Суд не разглашает деталей расследования.

Как писал NEWS.ru, Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца экс-парламентария Дениса Волчека. Бывшего депутата Госдумы обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.