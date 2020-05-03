Общество

По делу экс-депутата Госдумы Волчека допросили сотрудника «Совюркома»

16:27, 03 мая 2020
Денис Волчек Денис Волчек Фото: АГН «Москва»

Юриста ООО «Совместная юридическая компания» («Совюрком») Дениса Юшинского допросили по уголовному делу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека в качестве свидетеля.

Отмечается, что Юшинский курировал ликвидацию банка «Ренессанс», к которому у правоохранительных органов были претензии на семь млрд рублей.

Юшинский был доставлен из Тверской области в Москву и допрошен следователями ГСУ СК по Москве в рамках уголовного дела в отношении Волчека и (гендиректора ООО «Совюрком». - NEWS.ru) Зураба Плиева, цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, Волчек и Плиев пообещали столичному предпринимателю почти за €1,5 млн решить вопрос с уголовным делом о краже 500 млн рублей из банка «Ренессанс». Плиев 24 апреля дал признательные показания по уголовному делу. Суд не разглашает деталей расследования.

Как писал NEWS.ru, Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца экс-парламентария Дениса Волчека. Бывшего депутата Госдумы обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.

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