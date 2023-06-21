По делу Блиновской арестованы 35 иностранных счетов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Блиновская

По делу коуча Елены Блиновской о неуплате налогов арестованы 35 иностранных счетов, сообщает ТАСС. На заседании по продлению меры пресечения следователь сообщила, что будет наложен арест на имущество блогерши и ее супруга. Адвокат обвиняемой отметил, что Блиновская выплатила 30 млн рублей в рамках дела о неуплате 918 млн рублей налогов.

За истекший срок предварительного следствия допрошены 22 лица, наложены 35 арестов на иностранные счета. Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского, — заявила представительница Следкома.

В ближайшее время в рамках этого дела планируется допросить пятерых свидетелей и сделать еще 68 запросов в российские банки. Сама Блиновская сотрудничает со следствием и полностью признала вину.

Ранее семья блогеров Чекалиных дала первое интервью после возбуждения против них такого же уголовного дела. Супруга, известная по псевдониму Лерчек, рассказала, что они смогли погасить весь долг по налогам, но их счета пока все равно заблокированы. В перспективе им предстоит выплатить штрафы и пени.