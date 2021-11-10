ВЦИОМ описал, каким россияне видят типичного полицейского

Среднестатистический полицейский видится россиянам как опрятный, храбрый, вежливый, грамотный и порядочный человек. В целом большинство граждан страны доверяют сотрудникам правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Собирательный образ типичного российского полицейского в представлении россиян скорее положительный. Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, наши соотечественники видят его как опрятного, храброго, вежливого, сильного и крепкого, а также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего человека, — говорится в сообщении исследовательской организации.

Доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% опрошенных, не доверяют 35%, ещё 8% затруднились с ответом. Общий индекс доверия полицейским составил 22 пункта (в диапазоне от −100 до 100 пунктов).

При этом большинство (42%) граждан средне оценивают работу полиции в своём регионе. Хорошо о ней отозвались более трети россиян (37%), а 13% негативно.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних граждан. Он был приурочен ко Дню полиции.

Ранее депутат Госдумы, член парламентского комитета по международным делам Мария Бутина заявила, что российские полицейские находятся «на передовой борьбы с преступностью» и идут на эту службу, так как «всей душой и всем сердцем преданы своей стране». Она также пожелала сотрудникам органов внутренних дел (ОВД) «крепкого здоровья, стальных нервов и неиссякаемого энтузиазма». 10 ноября в РФ отмечается День сотрудника ОВД.