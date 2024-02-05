Рыбак упал с льдины в Енисей и пропал Рыбак упал с льдины в Енисей после столкновения с мостом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов установили, что рыбак, которого унесло на отколовшейся льдине по Енисею, упал в воду после ее столкновения с мостом, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По данным полицейских, поиски мужчины продолжаются.

Просмотрев видеозаписи с камеры, установленной на Коммунальном мосту, сотрудники полиции установили, что в девять часов утра 3 февраля дрейфующая льдина врезалась в опору моста, а находящийся на ней человек упал в воду, — говорится в сообщении.

Как рассказал очевидец, инцидент произошел в районе дома № 33 на Ярыгинской набережной. Полиция и спасатели начали обследовать акваторию Енисея, а также прибрежную территорию. Пока поиски не привели к результатам. В МВД обратились к местным жителям с просьбой сообщить в полицию какие-либо сведения об обстоятельствах происшествия или о возможном местонахождении мужчины.

Ранее в Краснодарском крае трое 12-летних подростков более двух часов провели в ледяной воде Кубани и получили обморожение. Дети оказались в реке, спрыгнув с отколовшейся льдины, однако не смогли выбраться из-за высокого крутого берега. Позднее спасатели вытащили подростков из воды и завернули их в сухую одежду.