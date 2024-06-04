Пляжный песок таит страшное: как не подхватить диарею, червей в отпуске

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Сезон отпусков уже стартовал, и многие отправились на море, чтобы погреться на солнце и насладиться купанием. Однако пляжный песок может таить в себе страшные опасности. Эксперты рассказали, что может испортить отдых.

В первую очередь речь идет о золотистом стафилококке. Он особенно устойчив к антибиотикам и вызывает серьезные инфекции. Его легко можно подхватить на пляжном песке, поэтому не рекомендуется ходить босиком и контактировать с песком при открытых ранах. Также эксперты советуют тщательно мыть руки после пляжа.

Кишечная палочка тоже может поджидать отдыхающих на море. Она вызывает диарею, рвоту, боли в животе и другие проблемы с пищеварением. Она легко может прицепиться к человеку с ослабленным иммунитетом. Чтобы заразиться кишечной палочкой, достаточно контакта с водой или песком. Эксперты советуют избегать купания в запрещенных местах.

Еще одной опасностью являются анкилостомы. Эти черви проникают в организм через кожу и питаются кровью. Паразиты обитают в песке и вызывают анемию. Эксперты советуют не загорать на пляже без подстилки.

Опасны и легионеллы, которые также есть в пляжном песке. Они вызывают серьезное заболевание, которое сопровождается болью в груди, кашлем, одышкой и лихорадкой. Этими бактериями можно заразиться через вдыхание инфицированных водных аэрозолей, поэтому не стоит пользоваться душевыми кабинами с распылителями.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, что комары являются переносчиками туляремии и дирофиляриоза, а также малярии и других опасных инфекций. По ее словам, сейчас в стране зафиксировано более 100 подвидов насекомых.