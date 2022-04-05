Пляжи детских лагерей предложили закрыть от посторонних

Пляжи детских лагерей и центров следует закрыть от посторонних, считает зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Соответствующие поправки в Водный кодекс и закон о гарантиях прав ребёнка доработали совместно с Минприроды, Минюстом и Минпросвещения, сообщает «Парламентская газета».

Костенко заявила , что нужно создать условия, в которых детские лагеря смогут обособленно использовать водные зоны и береговые полосы. Организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних должны иметь право на договор без аукциона.

Также в законопроекте использовано понятие «территория отдыха детей». Проект направлен на обеспечение безопасности детей.

Ранее стало известно, что кабмин РФ направит в 2022 году около 7,5 млрд рублей на программу возврата половины стоимости путёвки на детский отдых. Об этом на совещании с членами правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его оценке, в этом году возможностями программы смогут воспользоваться не менее 450 тысяч детей.

Кешбэк на детский отдых был введён в 2020 году по предложению президента. Глава государства подчёркивал, что детский отдых должен быть максимально доступным.