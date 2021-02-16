Плотность застройки в Москве хотят ограничить

https://static.news.ru/photo/34a90520-52af-11ea-939b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Власти обсуждают ограничение плотности застройки в Москве, следует из проекта стратегии развития строительной отрасли столицы до 2035 года.

План могут реализовать за счёт, например, ограничения этажности застройки. Но, по мнению экспертов, опрошенных газетой «Известия», в 2012 году власти Москвы уже вводили ограничения на 75 метров для строительства зданий, но в данный момент около 15% всех домов — выше 100 метров.

В планах столичного правительства также оценка возможностей инфраструктуры и развитие скоростных магистралей и автодорожной сети, которые позволят снизить плотность застройки в Москве.

Также планируется увеличение количества современных рабочих мест за пределами города.

Предполагается включить в градостроительные документы столицы обязательные требования по высотности и плотности застройки в зависимости от района, — рассказала председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Документ разработал Минстрой, свои предложения в него внесли участники рынка по просьбе министерства, уточнила газета.

Московские и подмосковные дороги скоро могут стать платными. Но цена за проезд будет зависеть от типа автомобиля, категории платного участка, а также места и времени проезда, писал ранее NEWS.ru.