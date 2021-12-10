Площадки по поиску недвижимости в России испугались госмонополии

Крупнейшие агрегаторы по поиску объявлений о продаже недвижимости в России — ЦИАН, «Авито» и «Яндекс.Недвижимость» — посчитали, что создание госоператора приведёт к монополизации рынка и созданию серой зоны из-за штрафов и комиссий. Вместо этого предприниматели предложили выделить льготы и снизить налоги, передаёт РБК. О решении создать государственную информационную систему по контролю за операциями по сдаче внаём квартир ранее заявили в Минстрое РФ. Предполагается, что все сделки по аренде должны будут проходить через данный сервис. А уклоняющихся от этого будут штрафовать.

Рынок недвижимости только начал в последние годы выходить из серой зоны и переходить на легальные цифровые платформы. Такая инициатива откатит все эти усилия назад, — рассказали изданию в сервисе «Авито».

В компании считают, что инициатива министерства приведёт к сокращению налоговых выплат и росту недовольства россиян.

В «Яндекс.Недвижимости» указали на то, что подобная мера должна обсуждаться с бизнес-средой, поскольку затрагивает интересы разных сторон. В целом там поддержали желание ведомства сделать рынок более прозрачным, однако заявили, что это не должно сказываться на увеличении затрат клиентов сервиса.

Лучшим способом обеления рынка в сервисе посчитали введение дополнительных льгот и стимулирование регистрации арендодателей в качестве самозанятых, так как подобная инициатива уже показала свою эффективность.

По словам директора по GR компании ЦИАН Михаила Рыженкова, создание электронного госсервиса потребует высокого его качества. В противном случае проблемы на уровне сдачи и аренды недвижимости вызовут недоверие у клиентов и спровоцируют их переход в серую зону.

Ранее в Минстрое подготовили законопроект о создании государственной информационной системы по контролю за операциями по сдаче внаём квартир, апартаментов и машиномест. В министерстве ожидают поступлений в бюджет от реализации этой меры в 162 млрд рублей ежегодно.

В ведомстве заявили, что создают систему для повышения прозрачности рынка аренды и гарантии соблюдения прав как арендодателей, так и арендаторов.