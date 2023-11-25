«Плохие» долги россиян по ипотеке выросли до 75,6 млрд рублей «Скоринг-бюро»: ипотечные долги россиян с просрочкой достигли 75,6 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем кредитов по ипотеке с допущенными просроченными платежами в октябре обновил рекорд и достиг 75,6 млрд рублей, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй «Скоринг-бюро». Таким образом, во второй месяц осени объем просрочек по жилищным кредитам увеличился на 7% за год. При этом за октябрь рост составил лишь 0,2%.

Специалисты выяснили, что само количество просроченных платежей сократилось на три процента в годовом выражении и на 0,6% за месяц, до 29,3 тысячи кредитов. Рост объема «плохой» задолженности произошел из-за увеличения ее среднего размера на заемщика — до 2,6 миллиона рублей.

В июле в Росстате сообщили, что долги граждан России за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) достигли почти 900 млрд рублей. По итогам первого квартала текущего года сумма долга составила 876,4 млрд рублей. За год цифра увеличилась на 72 млрд.

Задолженность россиян перед ресурсоснабжающими организациями увеличилась на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%. Причиной такого развития ситуации специалисты назвали снижение доходов граждан. Руководитель НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отмечала, что несмотря на усилия властей по сдерживанию тарифов, объем платежей за «коммуналку» растет и в результате становится непосильным для многих семейных бюджетов.